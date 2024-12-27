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Hem hastaneler hem aile hekimleri için yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.12.2024 14:25
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Sağlık Bakanlığından hastanelerle ilgili yeni adım geldi. Aile hekimleri de artık dijital olarak hastanelere entegre oluyor. Uygulama 1 Ocak'tan itibaren başlayacak. Yeni uygulamaya göre aile hekimleri INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek.

Hem hastaneler hem aile hekimleri için yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetleri arasında dijital entegrasyon çalışmasını tamamladı. Böylece aile hekimleri 1 Ocak'tan itibaren röntgen, mamografi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek.

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AİLE HEKİMLERİ HASTANELER İLE ENTEGRE OLACAK

Sağlık Bakanlığı, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasında dijital entegrasyon çalışmasını tamamladı.

Buna göre aile hekimlikleri 1 Ocak'tan itibaren hastaneler ile dijital olarak entegre olacak.

Bu sayede aile hekimleri INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek.

Aile hekimlerine, MHRS üzerinden yalnızca kendi hastalarına özel kullanılabilecek kontenjanlar oluşturuldu.

Anahtar Kelimeler:
Aile hekimi Sağlık Bakanlığı hastane
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
sağlık ocağına ne zaman gitsem hep gün modundalar yiyip içiyorlar sorumlulukları artabilir hastane yoğunluğu azalır hem
Algı oluşturma lütfen. madem böyle bir durum var cimere şikayet etseydin.
@glbz1966 Algı değil gördüğümü söylüyorum. Rahat olduklarını söyledim. Hastaneler aşırı yoğun gittiğimizde saatlerce bekliyoruz sadece iş bölümü yapılmasının doğru olduğunu düşünüyorum.
olması gereken bu değil mi
Aile hekimleri bazı tetkikleri isteyecek yorumcular alkışlıyor ancak tetkik randevulari nereden ve nasıl alınacak bilen varmi
sağlık ocakları önce enjeksiyon yapsınlar da ondan sonra bakarız anne babamızın enjeksiyonu nu yapmıyorlar başka ilde gözüktüğü için sağlık ocağı niye varki anlamıyorum huzuli israf
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