Hem hastaneler hem aile hekimleri için yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetleri arasında dijital entegrasyon çalışmasını tamamladı. Böylece aile hekimleri 1 Ocak'tan itibaren röntgen, mamografi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek.

AİLE HEKİMLERİ HASTANELER İLE ENTEGRE OLACAK

Sağlık Bakanlığı, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasında dijital entegrasyon çalışmasını tamamladı.

Buna göre aile hekimlikleri 1 Ocak'tan itibaren hastaneler ile dijital olarak entegre olacak.

Bu sayede aile hekimleri INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek.

Aile hekimlerine, MHRS üzerinden yalnızca kendi hastalarına özel kullanılabilecek kontenjanlar oluşturuldu.