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Hem zarar etti, hem rezervler eridi! Merkez Bankası 818 milyar lira ekside

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.04.2024 08:09
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılında 818,2 milyar TL zarar açıkladı. Buna karşın rezervler son dönemdeki düşüşleri geride bırakarak yükselişe geçse de hesaplanan rakamlara göre yılbaşından bu yana gerilemenin 14,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Hem zarar etti, hem rezervler eridi! Merkez Bankası 818 milyar lira ekside

Merkez Bankası'nın 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren 92'inci Hesap Dönemi Bilançosu yayımlandı. Buna göre, 2021 yılında 57,5 milyar TL, 2022 yılında 72,0 milyar TL kar açıklanan Banka, geçen yılı 818 milyar 182,9 milyon TL zararla tamamladı.

TCMB'nin aktif toplamı 6,92 trilyon TL olarak gerçekleşti.

TCMB'nin 2023 yılına ait 92'inci Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2024 Salı günü gerçekleştirilecek.

MERKEZ BANKASI (1)

REZERVLER YILBAŞINDAN BU YANA ERİDİ

Son verilere göre Merkez Bankası'nın döviz rezervleri, son dönemdeki düşüşlerden sonra 3,2 milyar dolarlık bir artış gösterdi ve toplamda 126,3 milyar dolara ulaştı. 5 Nisan ile sona eren hafta için Foreks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 29 Mart haftasında 123,1 milyar dolar olan rezervler, bir önceki hafta yaklaşık 126,3 milyar dolara çıktı.

2023 yılı sonunda 141 milyar 61 milyon dolar seviyesinde olan rezervlerde, hesaplanan rakamın gerçekleşmesi durumunda üst üste yedi hafta düşüş yaşanmış olacak ve yılbaşından bu yana düşüş yaklaşık 14,8 milyar dolara ulaşacak. Net rezervlerde ise yaklaşık 3,6 milyar dolar bir artış olduğu hesaplandı. Böylece önceki hafta 15,45 milyar dolar olan net rezervler 19 milyar doların üzerine çıkacak.

TCMB, rezerv rakamlarını Ramazan Bayramı nedeniyle 18 Nisan perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.


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