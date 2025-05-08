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'Hemen geçerim' Bankalar arası yarış hızlandı! Emekli promosyonunda yeni rakam

TÜİK tarafından nisan ayı enflasyonunun açıklanması sonrası emeklilerin maaş zammı hesaplamaları da netleşmeye başladı. Mayıs ve Haziran ayın enflasyonlarının da belli olmasıyla temmuz zammı kesinlik kazanacak. Bir yandan emekliler maaşlarına yapılacak zammı araştırırken bir yandan da banka emekli promosyonlarında yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte son durum...

'Hemen geçerim' Bankalar arası yarış hızlandı! Emekli promosyonunda yeni rakam
Hande Dağ

Nisan ayı enflasyonunun belli olmasıyla milyonların maaş hesabı bir kez daha değişti, SSK ve Bağkur emeklisinin temmuzda alacağı zamla ilgili tahminler de yapılmaya başlandı. Öte yandan emekli banka promosyonu ile ilgili yeni rakamlar da geldi. İşte detaylar...

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EMEKLİ MAAŞI NE KADAR ZAMLANACAK?

Show Haber'de yer alan habere göre; nisan ayının rakamları belli oldu, emekli şimdiden yüzde 13,36'lık zammı garantiledi. Temmuz ayı yaklaştıkça milyonlar yine hesap kitap yapmaya başladı. SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Milyonlar 6 aylık enflasyonun kaç çıkacağını merak ederken tahminlere göre emekli yüzde 19 ila yüzde 20 arasında bir zam alacak.

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Ocak ve Nisan enflasyonu emeklinin Temmuz zammı için ipuçları veriyor. Hatta memur emeklisi için şimdiden yüzde 7'lik enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5'lik Temmuz zammı da eklenince tahminlere göre memur zammı da yüzde 17 seviyesinde olacak.

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BANKA EMEKLİ PROMOSYONUNDA YENİ RAKAMLAR

Milyonlar bir yandan maaş hesabı yaparken bankaların promosyon yarışı da yine hız kazandı. Öyle ki bazı bankalar promosyonda miktarı 27 bin liraya kadar çıkardı.

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"NEREDEN 5 KURUŞ KÂRIM OLURSA ORAYA MAAŞIMI ALIRIM"

Bazı bankaların promosyonu 27 bin liraya çıkarması ile ilgili görüşleri sorulan bir vatandaş "Yani hemen geçerim" dedi.

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Bir başka vatandaş da "Biraz daha yükseltin. Bayram geliyor. Herkes kurban kesecek. İlk çok parayı veren emekliyi o tarafa kayacak" ifadelerini kullanırken bir başkası da "Nereden 5 kuruş kârım olursa oraya maaşımı alır, A bankasından alır B'ye götürürüm" şeklinde konuştu.

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3 sene boyunca maaşını aynı bankadan çekme sözü veren emekli promosyon hakkı kazanıyor. Emekli isterse fark ödeyerek istediği bankaya maaşını taşıyabiliyor.

Hissenet
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