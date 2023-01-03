HEMŞİRE MAAŞI ne kadar oldu, yüzde kaç ZAM yapıldı? İşte 2023 Ocak memur zammı ile yeni hemşire maaşları...

Hemşire maaşına ne kadar zam yapılacağı bugün yayımlanan enflasyon verileri sonrası araştırılıyor. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre 2022 enflasyonu yüzde 64,27 oldu. SSK ve Bağkur emeklisinin enflasyon farkı yüzde 15,40 olarak açıklandı. Peki, hemşire maaşı ne kadar oldu? Hemşire maaşına yüzde kaç zam gelir?

HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU?

Hemşire maaşının ne kadar olduğu Memur zammı açıklaması sonrası merak konusu oldu.

Beklentiler ise lisans mezunu 5/1 derecesindeki hemşireler için 15 bin TL seviyesindeydi.

Bilindiği üzere lisans mezunu 5/1 derecesindeki hemşireler 11 bin 828 TL alıyordu.

Ocak - Temmuz 2023 dönemi zamlı maaşlarına göre üniversite mezunu hemşirelerin maaşı 118 bin 28 TL'den 13 bin 776 TL'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 16,25 zam almaya hak kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,25 zam alacak.

Memur ve emeklilere verilecek refah payı sonrası zam oranları netleşecek.

2023 ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK, HANGİ TARİHTE?

Zamlı hemşire maaşının ne zaman yatacağı merak konusu oldu.

2022 baz alındığında zamlı maaşların 15 Ocak tarihi itibarıyla yatması bekleniyor.

