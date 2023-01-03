FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. HEMŞİRE MAAŞI ne kadar oldu, yüzde kaç ZAM yapıldı? İşte 2023 Ocak memur zammı ile yeni hemşire maaşları...

HEMŞİRE MAAŞI ne kadar oldu, yüzde kaç ZAM yapıldı? İşte 2023 Ocak memur zammı ile yeni hemşire maaşları...

03.01.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hemşire maaşının ne kadar olduğu bugün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı sonrası merak konusu oldu. Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,37 olarak açıklanırken, Ağustos ayı için duyurulan rakam yüzde 1,46, Eylül ayı için yüzde 3,08, Ekim ayı için 3,54, Kasım ayı için ise 3,51 olarak duyurulmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Peki, hemşire maaşı ne kadar oldu? Hemşire maaşına yüzde kaç zam gelir?

HEMŞİRE MAAŞI ne kadar oldu, yüzde kaç ZAM yapıldı? İşte 2023 Ocak memur zammı ile yeni hemşire maaşları...

Hemşire maaşına ne kadar zam yapılacağı bugün yayımlanan enflasyon verileri sonrası araştırılıyor. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre 2022 enflasyonu yüzde 64,27 oldu. SSK ve Bağkur emeklisinin enflasyon farkı yüzde 15,40 olarak açıklandı. Peki, hemşire maaşı ne kadar oldu? Hemşire maaşına yüzde kaç zam gelir?

HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU?

Hemşire maaşının ne kadar olduğu Memur zammı açıklaması sonrası merak konusu oldu.

Beklentiler ise lisans mezunu 5/1 derecesindeki hemşireler için 15 bin TL seviyesindeydi.

Bilindiği üzere lisans mezunu 5/1 derecesindeki hemşireler 11 bin 828 TL alıyordu.

Ocak - Temmuz 2023 dönemi zamlı maaşlarına göre üniversite mezunu hemşirelerin maaşı 118 bin 28 TL'den 13 bin 776 TL'ye yükseldi.

Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK aralık ayı enflasyon rakamları saat kaçta belli olur? İşte son 5 aylık oranlar!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 16,25 zam almaya hak kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,25 zam alacak.

Memur ve emeklilere verilecek refah payı sonrası zam oranları netleşecek.

2023 ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK, HANGİ TARİHTE?

Zamlı hemşire maaşının ne zaman yatacağı merak konusu oldu.

2022 baz alındığında zamlı maaşların 15 Ocak tarihi itibarıyla yatması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En düşük memur ve emekli zammı belli oldu!En düşük memur ve emekli zammı belli oldu!
Memur ve emekli zammı için saat belli oldu!Memur ve emekli zammı için saat belli oldu!
Orta gelirliye konut kampanyasında tarih netleşti! Orta gelirliye konut kampanyasında tarih netleşti!
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon oranı

En Çok Okunan Haberler

Sabaha kadar mezarın başında bekledi: İlk gecende seni yalnız bırakabilir miydim?

Sabaha kadar mezarın başında bekledi: İlk gecende seni yalnız bırakabilir miydim?

Emekli ve memur maaşları ne kadar kaç TL olacak? Maaş hesabı tek tek yapıldı

Emekli ve memur maaşları ne kadar kaç TL olacak? Maaş hesabı tek tek yapıldı

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Kazançları çok konuşuluyordu! Vergide yeni dönem

Kazançları çok konuşuluyordu! Vergide yeni dönem

Yüzde 122,9 zamlandı, bin 300 TL'yi geçti! Durduğu yerde katlandı, 24 bin TL'yi buldu

Yüzde 122,9 zamlandı, bin 300 TL'yi geçti! Durduğu yerde katlandı, 24 bin TL'yi buldu

Türkiye, Bulgaristan'a doğal gaz satacak! Bakan Dönmez duyurdu

Türkiye, Bulgaristan'a doğal gaz satacak! Bakan Dönmez duyurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.