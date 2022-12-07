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Hepimizin evinden var! Uzmanından önemli uyarı: Kilosu 100 liraysa sahtedir

07.12.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da Kocatepe’nin eteklerinde üretilen çiçek balları büyük rağbet görüyor. Bal üreticisi gerçek balın püf noktalarını anlatarak, '100 liraya alınan bal, bal değildir, kesin içinde katkı vardır' dedi.

Hepimizin evinden var! Uzmanından önemli uyarı: Kilosu 100 liraysa sahtedir

Afyonkarahisar’ın Kocatepe beldesinde son yıllarda arıcılık revaçta bir meslek. Beldenin yamaçlarında yazın, vişne ve kiraz çiçekleri, son baharda da diken ve keven çiçekleri ile beslene arıdan elde edilen bal büyük ilgi görürken, poleni ise her derde deva.

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Bal üreticisi arıcı Ahmet Kuyun, beldede yaklaşık 70-80 kişi arıcılıkla uğraştığını belirterek yılda yaklaşık 150-200 tona yakın bal üretildiğini belirtti. Kuyun, “Bizim buranın balı geven, diken, keki, efek, kuşburnu, vişne ve kiraz balıdır. Arı sütünü ilkbaharda çıkartırız, polenimiz meşhurdur. Kekik poleni, geven poleni, 'morca efeği' derler onun poleni gayet güzeldir. Balı arıcıdan garantili alacaksın. Balın analizli olanını tercih edeceksin. Bizim ballarımız analizli, tahlili, müşterilerimize alnımızın akıyla veririz.

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'BAL GIRTLAĞI YAKACAK'

Şimdi millet sahte bala alışmış, gerçek balın tadını unutmuş. Bal gırtlağı yakacak, genzi yakacak. Bizim çiçek balının bütün hastalıklara şifası vardır. Çiçek balı çam balına göre bitki balıdır, salgı değildir. Çam balının besleyici özelliği yoktur, çiçek balının bütün dertlere şifası vardır. Gerçek balın fiyatı kilogramı 180-200 TL arasındadır. 100 liraya alınan bal, bal değildir, içinde kesin katkı bulunur” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bal Afyonkarahisar

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