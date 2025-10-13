FİNANS

Hepsi İstanbul'u besliyordu! Korkulan oldu... 7 ayda kurudu

Su problemi birçok ili tehdit ediyor. Hatay, Bursa, Ankara derken birçok il aynı sorunla karşı karşıya geldi. Son olarak İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kırklareli'ndeki Kazandere ve Papuçdere barajları yaklaşık 7 ayda kurudu. Bugün çekilen fotoğraflar ise acı gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı düştü. Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan Kazandere Barajı'ndaki doluluk oranı nisan aylarında ayında yüzde 100 seviyelerine yaklaşırken son verilere göre yüzde 2,71'e geriledi. Aynı dönemde
Papuçdere'deki su seviyesi ise yüzde 95,49 sevisinden yüzde 11,48'e düştü.

10 BARAJDA DA BENZER GÖRÜNTÜ

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajda kuraklığa bağlı düşüş yaşanıyor. Nisan ayında 10 barajın ortalama su oranı yüzde 81,23 iken, son verilere göre bu oran yüzde 25,34'e geriledi.

KORKUNÇ DÜŞÜŞ

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarının doluluk oranlarında da ciddi düşüş yaşanıyor. Nisan ayında Kazandere Barajı yüzde 100 seviyesine yaklaşırken son verilere göre su seviyesi yüzde 2,71'e, Papuçdere'de ise yüzde 95,49'dan yüzde 11,48'e geriledi.

BARAJLARDA SON DURUM

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan diğer barajları ise, Ömerli Barajı'nda 93,66'dan 15,81'e, Sazlıdere Barajı'nda yüzde 58,22'den yüzde 28,06'ya, Büyükçekmece Barajı'nda yüzde 71,85'ten yüzde 30,18'e, Alibey Barajı'nda yüzde 62,13'ten yüzde 14,77'ye, Terkos Barajı'nda yüzde 80,77'den yüzde 30,86'ya, Elmalı Barajı'nda yüzde 93,87'den yüzde 50,01'e, Darlık Barajı'nda yüzde 82,15'ten yüzde 39,56'ya, Istranca Barajı'nda yüzde 70,02'den yüzde 26,29'a geriledi.

Bununla birlikte en çok düşüş yaşayan baraj Kazandere, Papuçdere ve Ömerli oldu.

