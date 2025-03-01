Hepsi kira geliri mağduru! Evi yok ama vergisi var... Aman dikkat, Maliye'nin radarına EFT yaparken takılabilirsiniz

Banka hesabınızdan başka bir hesaba para aktarımında 'ödeme tipi' seçme zorunluluğu bulunuyor. Bu kısım ise birkaç seçenekten oluşuyor. Buna göre, “Kira ödemesi”, “İş yeri kirası”, “Yatırım”, “Bireysel ödeme”, “E-ticaret” gibi pek çok seçenek yer alıyor. Bu seçenekleri önemsemeyen vatandaşlar için ise mağduriyetlerin kapısı çalındı.

AMAN DİKKAT! MALİYE'NİN RADARINA TAKILABİLİRSİNİZ

Gönderilen paranın açıklama kısmına ödeme tipi seçenekleri ile beraber kayıt altına alınıyor. Ödeme seçeneği olarak 'kira ödemesi'nin seçilmesi durumunda ise Maliye'nin radarına girebilirsiniz.

PEŞ PEŞE PAYLALŞIM YAPILDI

Konu ile ilgili mağduriyet yaşayan bir vatandaş sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Mağduriyet yaşayan kişi, eşinin hesabından kendisine yapılan EFT’nin maliye tarafından ‘kira ödemesi’ olarak sisteme işletildiğini dile getirdi. Yapılan bu paylaşım sonrası birçok kişi aynı mağduriyeti yaşadığını aktardı.

Paylaşım yapan kişi şu cümleleri kurdu:



“Eşimin hesabından bana yapılan EFT'yi maliye kira ödemesi olarak sisteme işlemiş. Şaka gibiler yemin ederim :) Dekonta baktık kira ödemesi diye de göndermemiş.”

Bu paylaşımın ardından peş peşe birçok kişi mağduriyetini şu sözlerle dile getimeye başladı:





Kira geliri vergisi ödemelerinin başlaması ile birçok kişiye 'kira geliri'ne dair SMS gelmeye başladı. Bankalar üzerinden yapılan para transferlerinin, bazen göndericilerin yanlış seçeneği işaretlemesinden, bazen ise bankalar tarafından yapılan hatalı bildirimler nedeniyle 'kira geliri' olarak işlendiği vurgulandı ve şöyle denildi:

'Konu hakkında yapılan araştırmadan, bazı kripto varlıkların alım satımından kaynaklanan bildirimlerde ödemelerin kira ödemesi seçeneği ile yapıldığı ve Başkanlığımıza bildirildiği görüldü. Hatalı bildirimler nedeniyle kendilerine kira geliri elde ettiği yönünde SMS gönderilen kişiler, gerçekte beyana tabi bir kira geliri olmaması durumunda bu SMS'leri dikkate almayabilirler.'