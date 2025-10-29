Hepsi yoğurt kovasından çıktı! Milyonlarca liralık değere sahip: Sınırda yakaladılar...

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yaparak Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo gümrüğüne gelen Flibe plakalı otobüs, Bulgar gümrük görevlilerince risk analizine takıldı. Otobüs, detaylı kontrol için arama noktasına alındı.

YOĞURDUN İÇİNE SAKLAMIŞLAR

Koltuklardan birinde bulunan iki plastik poşetten birinde 5 kilogramlık yoğurt kovası dikkat çekti. Kovayı açan gümrük memurları, yoğurdun içine batırılmış yedi şeffaf paket içinde altın takılar buldu.

YAKLAŞIK 5 BUÇUK MİLYON

Zincir, bilezik, kolye, küpe, yüzük, madalyon, taç ve kravat iğnesi gibi çeşitli altın eşyaların toplam ağırlığının 1 kilo 241 gram olduğu, yaklaşık 115 bin Euro (5 milyon 635 bin ) değerinde bulunduğu belirlendi.

Yapılan incelemede, altınların 50 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı N.M.’ye ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.