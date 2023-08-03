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Hepsiburada, 2023 yılının ilk altı ayının alışveriş trendlerini açıkladı

03.08.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin “En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Sitesi” Hepsiburada, 2023 yılının ilk altı ayında platformu üzerinden yapılan alışverişleri inceleyerek tüketici eğilimlerini açıkladı.

Hepsiburada, 2023 yılının ilk altı ayının alışveriş trendlerini açıkladı

Verilere göre, 2023'ün ilk 6 ayında, en çok temel tüketim & gıda, dijital ürünler, sağlık ve güzellik, giyim, teknoloji ürünleri, küçük ev aletleri ve ev - yaşam kategorisinden alışveriş yapıldı.

En çok alışveriş yapan şehirler ise; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli oldu.

En çok alışveriş akşam 8 ile 10 arasında yapıldı ve en çok Mart ayında yapıldı.

İLK 6 AYDA EN ÇOK AKILLI ÇOCUK SAATİ SATILDI

Hepsiburada’da, teknoloji markalarının gözde ürünlerini çok özel fiyatlarla bulan kullanıcılar bilgisayar kategorisinde en çok mouse, USB bellekler, taşınabilir bilgisayar, monitor, klavye ve hafıza kartları satın aldı.

Apple iPad 9. Nesil 64GB 10.2 WiFi Tablet -Uzay Grisi 7.498,99 TL

Logitech markasının bilgisayar aksesuarları en çok tercih edilirken, Lenovo ve Asus markalı taşınabilir bilgisayarlar ise kullanıcıların tercihinden yana oldu.

Lenovo Legion 5 Pro AMD Ryzen 7 6800H 16GB 1TB SSD

Teknoloji aksesuarlarının akıllı saat kategorisinde ise en çok BabySmart markasının akıllı çocuk takip saati kameralı, gizli dinleme özellikli ve sağladığı diğer avantajlarla ilk 6 ayın en çok satan ürünü oldu.

BabySmart Konumlu Akıllı Çocuk Takip Saati Sim Kartlı Arama, Kameralı, Gizli Dinleme Özellikli

EVLERE EN ÇOK OTEL RAHATLIĞINDAKİ YASTIK ALINDI

Hepsiburada ev - yaşam kategorisinde sunulan zengin seçenekler arasında yastıklar, nevresim takımları ve saklama ürünleri en çok satılan ürünler olarak öne çıktı. Varol markasının yeni nano teknolojiyle üretilen, otel yastığı rahatlığındaki yastıkları en çok tercih edilirken, Yataş’ın ve Karaca Home’un nevresim takımlarının yanı sıra Chakra markasının da havluları ve mumları yoğun ilgi gördü.

Varol Gold Serisi Nano Jel Yastık

MUTFAKLARIN YILDIZI KÜÇÜK EV ALETLERİ OLDU

Hepsiburada’nın sunduğu küçük ev aletlerinde fritözler geçen senenin aynı dönemine göre %422 artışla en çok satan olurken, robot süpürgeler ve saç sakal düzeltme makineleri de müşterilerin en çok tercih ettiği ürünlerden oldu. Philips markasının airfryerı listenin en başında yer alırken Xiaomi ve Roborock markalarının robot süpürgeleri de yoğun ilgi görerek en çok tercih edilen ürünler oldu

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro Akıllı Robot Süpürge

CEP TELEFONUNDA FAVORİ APPLE, SAMSUNG VE XIAOMI

En beğenilen teknoloji markalarının cep telefonları teknoloji tutkunlarının en çok ilgi gösterdiği ürünlerden olmaya devam etti. Cep telefonu satışlarında Hepsiburada kullanıcılarının tercihi Apple, Samsung ve Xiaomi oldu.

telefon

KOZMETİĞİN EN ÇOK SATANI YÜZ BAKIM ÜRÜNLERİ

Hepsiburada’nın kozmetik kategorisinde cillt bakım ürünleri, parfümler, cilt yenileyici kremler ve makyaj malzemeleri müşteriler tarafından yoğun ilgi gören ürünler olarak ön plana çıktı. Kullancıların yüz bakım ürünlerinde marka tercihinde ilk sırayı The Purest Solutions alırken, güneş koruma ürünlerinde La Roche-Posay markası ön plana çıktı.

ürünler

Makyaj malzemelerinde ise dünyaca ünlü Maybelline New York markasının dudak ürünleri ve maskaraları en çok satılan ürünlerden oldu.

TEMEL TÜKETİMDE EN ÇOK ISLAK MENDİL SATILDI

Hepsiburada müşterileri yılın ilk altı ayında temel tüketim ve gıda kategorisinde en çok ilgiyi ıslak mendillere, bebek bezine ve tuvalet kağıdına gösterdi. Sleepy markasının ıslak mendilleri ve bebek bezleri en çok tercih edilen olurken, tuvalet ve havlu kağıtlarında ise Solo markası öne çıktı.

Sleepy Easy Clean Yüzey Temizlik Havlusu

Market kategorisinde ise Eti markasının bisküvi ve kekleri tercih edilirken Ülker markasının ise çikolata ve gofretleri kullanıcılar tarafından en çok tercih edilenlerden oldu.

GİYİMDE EN ÇOK TİŞÖRT SATIN ALINDI

Hepsiburada platformunda farklı renk ve model alternatiflerinin yer aldığı giyim kategorisinde bebek body’leri ve tişörtler en çok satılan ürünler arasında yer aldı.

U.S. Polo Assn. Erkek Lacivert TShirt

Hepsiburada’da en sevilen ürünler DeFacto, U.S. Polo Assn ve Mavi markalarının tişörtleri olurken June markasının spor ürünleri de kullancıların en fazla tercih ettikleri arasında yerini aldı.

June tişört

jUNE TİŞÖRT

SPOR MALZEMELERİNDE FAVORİ MARKALAR LİDERLİĞİNİ KORUDU

Spor tutkunları spor ve outdoor kategorisinde sevilen markalardan alışveriş yapmaya devam etti. Hepsiburada’da yılın ilk altı ayında hem spor hem de sokak modasının öncü markalarından adidas, Puma ve Nike markalı ürünler tercih edilirken, Joystar ve Hummel markaları da spor tutkunlarından ilgi gördü.

Adidas Runfalcon Koşu ve Yürüyüş Ayakkabısı 1.009.99 TL

Adidas, Puma ve Hummel markalarının günlük spor ayakkabıları ve yürüyüş ayakkabılarının yanı sıra Leipae markasının kramponları da en çok tercih edilenler arasında yer aldı.

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