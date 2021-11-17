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Hepsiburada çekiliş sonuçları belli oldu mu? Hepsiburada Efsane Macera çekilişi isim listesi...

17.11.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katılımcılar tarafından Hepsiburada çekiliş sonuçları merak ediliyor. 4-10 Kasım tarihleri arasında Hepsiburada’dan alışveriş yapan ve çekilişe katılma hakkı kazananlar çekilişte kazananların isim listesini araştırıyor. Peki Hepsiburada çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

Hepsiburada çekiliş sonuçları belli oldu mu? Hepsiburada Efsane Macera çekilişi isim listesi...

Bu sene 4-10 Kasım tarihleri arasında Hepsiburada’dan alışveriş yapmış olan ve çekilişe katılma hakkı kazanan kişiler çekilişte kazananların isim listesini merak ediyor. Hepsiburada çekilişleri 15 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmişti. İşte Hepsiburada çekiliş ayrıntıları...

HEPSİBURADA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Merakla takip edilen Hepsiburada çekilişleri 15 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşti. Büyük İkramiye Çekilişi saat 13.00'de Küçük İkramiye Çekilişleri ise saat 14.30'da düzenlendi.Sonuçlar merakla beklenirken, ne zaman açıklanacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Hepsiburada çekiliş sonuçları ve isim listesi açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.

Sonuçları ayrıca hepsiburada.com internet adresinde kamuoyu ile paylaşılacak.

HEPSİBURADA ÇEKİLİŞ İKRAMİYELERİ LİSTESİ

İlk olarak Büyük Ödül Çekilişi ile 1 adet BMW 218i Gran Coupe (yaklaşık değeri 607 bin TL) verilecek.
Kurum tarafından Küçük Ödül Çekilişi ile verilecek olan ikramiyeler ise şöyle:

6 adet Xiaomi Mi 11T 256 GB 8 GB Ram (Xiaomi Türkiye Garantili) (birim adet değeri 7.499 TL)
4 adet Sony PlayStation 5 Oyun Konsolu (Eurasia garantili) (birim adet değeri 10.699 TL)
4 adet Huawei Matebook 13 AMD Ryzen 7 3700U 16GB 512GB SSD Windows 10 Home 13" Qhd Taşınabilir Bilgisayar (birim adet değeri 11.199 TL)
4 adet Sony KD-65XH8196 65" 165 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV (birim adet değeri 11.299 TL)
6 adet Roidmi akıllı süpürge (birim adet değeri 4.999 TL)
6 adet Delonghi ECOV311.BG Icona Vintage Serisi Espresso ve Cappuccino Makinesi (birim adet değeri 3.785 TL)
10 adet Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Buhar Kazanlı Ütü (birim adet değeri 4.575 TL)
4 adet Samsung Galaxy Tab S7 SM-T870 128 gb tablet (birim adet değeri 6.399 TL)
4 adet Delonghi CGH 1020 D Tost Makinesi (birim adet değeri 6.780 TL)
3 adet Philips NeoPix Ultra 4200 lümen Full HD Netflix Youtube Smart LED Projeksiyon (birim adet değeri 4.999 TL)

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Anahtar Kelimeler:
hepsiburada
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