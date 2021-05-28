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Hepsiburada halka arz ne zaman? İşte Hepsiburada halka arz kodu...

28.05.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepsiburada'nın yurt dışında olası halka arzına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verildi. Peki Hepsiburada halka arz ne zaman? İşte Hepsiburada halka arz kodu...

Hepsiburada halka arz ne zaman? İşte Hepsiburada halka arz kodu...

Türkiye'nin en büyük ticari sitelerinden biri olan Hepsiburada yurt dışına halka arz oluyor. Bunun üzerine ilgililer Hepsiburada halka arzının ne zaman olacağına ve halka arz koduna ilişkin araştırma yapıyor. Hepsiburada halka arz ne zaman? İşte Hepsiburada halka arz kodu...

HEPSİBURADA HALKA ARZ NE ZAMAN? HEPSİBURADA HALKA ARZ KODU

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan bültende D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'nin yurt dışında halka arzına onay verildiği ifadeleri yer aldı.

Yüzde 75'i Doğan ailesi mensuplarına ait olan D-Market'in yüzde 25'i TurkCommerce BV şirketine ait. Turkcommerce BV şirketi 2020'de ABD'li varlık yönetim şirketi Franklin Templeton, tarafından satın alınmıştı.

Hepsiburada'nın halka arz olacağı belirtilirken ne zaman olacağı ve halka arz kodunun ne olacağına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Hepsiburada halka arz ne zaman? İşte Hepsiburada halka arz kodu...

HEPSİBURADA HAKKINDA

Türkiye'nin en çok tercih edilen e-ticaret platformlarından biri olan Hepsiburada 40'a yakın kategoride 50 milyon ürün çeşidini müşterisinin beğenisine sunuyor.

Hepsiburada, binlerce işletme ile milyonlarca müşteriyi buluşturuyor. Müşteri deneyimini merkeze alan işletme yeni proje, yatırım ve iş birlikleriyle güncel kalmaya, çağa uyum sağlamaya, gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. İnovasyon, gelişim ve girişimciliğe önem veren şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner'dir.

Şirket tüketicilere; dijital ödeme çözümleri sunan HepsiPay, taşımacılık sektörüne yeni bir soluk getiren Hepsijet, reklam platformu HepsiAd, ihtiyaçlarını müşterilere teslim eden Hepsiexpress, ve Türk ürünlerini Dünya pazarına açan Hepsiglobal ile e-ticaret alanında en büyüğü olmayı hedefliyor.

1998'de tohumları atılan şirket 2001'den beri hizmet veriyor.

Hepsiburada şirketinin faaliyetleri Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Towers Kule 2 Kat:2 No:12, 34387 Şişli/İstanbul adresinde yürütülmektedir.


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hepsiburada
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