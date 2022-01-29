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Hepsijet'ten 'zam' iddialarına ilişkin açıklama: Kasıtlı yanlış algı...

29.01.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kargo şirketi Hepsijet çalışanlarına 2022 için önerilen zam iddialarına ilişkin, "Çeşitli mecralarda “1 TL zam” olarak yansıtılan birim teslimat fiyat artışı yanlış bir algı oluşturulmak üzere kasıtlı olarak kullanılmaktadır" denildi.

Hepsijet'ten 'zam' iddialarına ilişkin açıklama: Kasıtlı yanlış algı...

Kargo şirketi Hepsijet çalışanlarına 2022 için önerilen zam iddialarına ilişkin şirketten açıklama yapıldı.

“HepsiJet çatısı altında, kendi şirketleri aracılığıyla sipariş teslimatı yapan iş ortaklarımız ile 2022 yılına ait fiyat güncellemeleri Ocak ayı içerisinde yapılmıştır” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“24 Ocak tarihinde açıkladığımız yıllık artış oranları sonrasında HepsiJet çatısı altında kendi şirketleriyle sipariş teslimatı yapan 2095 iş ortağımızın 2022 yılı için ortalama gelirleri yıllık olarak yüzde 46 oranında artmıştır. Sektör ortalamasının oldukça üzerinde olan bu artış oranı dışında taşımacı iş ortaklarımıza destek amacıyla Aralık ve Ocak aylarında ek yakıt katkısı yapılmıştır. Çeşitli mecralarda “1 TL zam” olarak yansıtılan birim teslimat fiyat artışı yanlış bir algı oluşturulmak üzere kasıtlı olarak kullanılmaktadır. Bu zam, yapılan yüzde 46’lık yıllık toplam artışın sadece bir bölümünü oluşturmaktadır.

HepsiJet, tüm imkânlarını seferber ederek ve yapabileceğinin en iyisini yaparak, şirketleri aracılığıyla teslimat yapan iş ortaklarının her zaman yanlarında olmaya devam edecektir.

Sektörünün yerli sermayeli en büyük şirketi olarak çalışmalarımızı, ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik koşulları ve tüm paydaşlarımızın hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak yürütüyoruz. Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak sürdürülebilir paydaşlık hukukundan taviz vermeden, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla birlikte kazanma ve büyüme prensibiyle çalışmaya devam edeceğiz."

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