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Her 10 kişiden 6'sı internetten kitap alıyor! İşte internetten en fazla kitap siparişi veren ilk 3 il

30.09.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi ve Projesoft Üst Yöneticisi (CEO) Yüksel Eminoğlu, kitap, film, müzik ürün grubunda e-ticaretin geleneksel alışverişi geçtiğini belirterek, "Bu sektörde e-ticaret, yüzde 60’a yüzde 28’lik oranla geleneksel ticarete büyük bir fark atmış durumda. Yani her 10 kişiden 6’sı, bu ürün grubundaki alışverişini artık e-ticaretten yapıyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan en fazla kitap siparişi veren iller sırasıyla Uşak, Mersin ve Rize oldu.

Her 10 kişiden 6'sı internetten kitap alıyor! İşte internetten en fazla kitap siparişi veren ilk 3 il

Eminoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, e-ticaretin tüm tüketicilere geleneksel ticaretin yanında hızlı ve güvenli bir alternatif sağladığını belirtti.

Tüketici tercihlerinin giderek daha çok e-ticarete yöneldiğinin tüm dünyada gözlendiğini aktaran Eminoğlu, “Dünya genelinde kullanıcıların büyük bölümü, altyapı, internete erişim, cihaz eksikliği gibi pek çok nedenle hala geleneksel ticaret yapmak durumunda. Ancak rakamlar, aradaki makasın online ticaret lehine her geçen gün hızla kapandığını ortaya koyuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan "Perakende E-Ticaretin Yükselişi" başlıklı rapordaki verileri değerlendiren Eminoğlu, rakamların, geçen yıl dünyada internet kullanan her 5 kişiden 4’ünün e-ticareti deneyimlediğini gösterdiğini kaydetti.

İLK SIRADA GİYİM VAR

Eminoğlu, “Küresel e-ticarette en çok işlem hacmi sırasıyla giyim, ayakkabı, tüketici elektroniği, kitap, film, müzik ve oyun, kozmetik ve vücut bakımı, çanta, yiyecek-içecek, ev aksesuarları ve gereçleri, spor malzemeleri, oyuncak ve bebek ürünleri, hobi malzemeleri ile bahçe ve evcil hayvan ürünlerinde gerçekleşiyor. Bunlar arasında geleneksel ticareti geçen, yani internet üzerinden online alışverişin klasik fiziki alışverişin önüne geçtiği iki sektörün ise kitap, film, müzik ve oyuncak sektörleri olduğunu görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Küresel perakende e-ticaret ile geleneksel ticaret karşılaştırmasından veriler paylaşan Eminoğlu, şunları kaydetti;

“Market alışverişinde geleneksel ticaret, salgının etkisiyle hızlı bir artış yaşamasına rağmen online ticarete oranla yüzde 70’e yüzde 23 ile hala önde. Giyim ve ayakkabıda ise yüzde 50’ye yüzde 41 oranlarıyla e-ticaret ile geleneksel ticaret arasındaki fark giderek azalıyor. Fakat kitap, film, müzik ürün grubunda e-ticaret, geleneksel alışverişi geçmiş durumda. Bu sektörde e-ticaret, yüzde 60’a yüzde 28’lik oranla geleneksel ticarete büyük bir fark atmış durumda. Yani her 10 kişiden 6’sı, bu ürün grubundaki alışverişini artık e-ticaretten yapıyor. e-ticaretin klasik alışverişi geçtiği bir başka sektör ise oyuncak alışverişleri. Oyuncak alışverişinin yüzde 39’u e-ticaretten yapılırken, bu ürünlerde klasik ticaretle yapılan alışverişlerin oranı da yüzde 37 ile e-ticaretin gerisinde kalmış durumda.”

"EN ÇOK KİTAP SATIN ALAN İL SIRAYLA UŞAK, MERSİN VE RİZE"

Yüksel Eminoğlu, altyapı desteği sağladıkları Türkiye’deki e-ticaret platformlarından yapılan kitap alışverişlerine dair güncel rakamlara da değinerek, bu yılın temmuz ve ağustos aylarında geçen yılın aynı dönemine göre dünya klasiklerinin satışında yüzde 73 artış yaşandığını bildirdi.

Eylül ayında ise sınava hazırlık ve eğitim destek kitapları satışının yükseldiğini, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39 artış görüldüğünü belirten Eminoğlu, “Online kitap satışları temmuz-ağustos rakamlarıyla yaz döneminde tatilde dünya klasiklerinin okunduğunu gözlemleyebiliyoruz. Eylülde ise okulların açılması ve kamu personel sınavlarıyla birlikte eğitim destek kitapları satışında artış var. Kitap satışında en çok yükseliş gözlenen ilk 3 il ise yüzde 67’lik artış oranıyla Uşak, yüzde 64 ile Mersin ve yüzde 61 ile Rize.” değerlendirmesinde bulundu.

Eminoğlu, Kovid-19 salgınının etkisiyle Türkiye’de e-ticaret harcamalarının yüzde 45 arttığının görüldüğünü, artan işlem hacimleriyle birlikte online ticarette veri güvenliğinin de en önemli konulardan biri haline geldiğini aktardı.

Online ticaret platformlarında artan işlem sayılarıyla birlikte veri güvenliği altyapısının sağlanmasının önem taşıdığını vurgulayan Eminoğlu, "Veri hırsızlığı amaçlı girişimlerin hedeflerinin yüzde 90 oranında KOBİ'ler olduğunu görüyoruz. Bu yüzden güvenlik altyapısının kurulmasında daha özenli olmaları firmalar için hayati önem taşıyor. Bu süreçte Projesoft olarak Türkiye’nin ilk PCI DSS Level 1 uluslararası geçerlilik sertifikası bulunan e-ticaret altyapısını sunuyoruz. İşletmelerin online ticaret güvenlik altyapılarını, tüm dünyanın kabul ettiği standartları barındıran sistemlerimizle kurarak Türkiye’de e-ticaretin güvenli gelişime katkı sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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