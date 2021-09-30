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Küçük esnafa müjde! 240 bin liranın altında cirosu olandan vergi kaldırılıyor

30.09.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti, ekonomik düzenlemeleri içeren 56 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Teklifle birlikte yaklaşık 900 bine yakın küçük esnafa vergi muafiyeti getiriliyor. Teklif, önümüzdeki ay Genel Kurul'da ilk görüşülecek gündem maddelerinden biri olacak. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu geçtiğimiz günlerde vergi mükellefleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti olacak. Cirosu 240 bin altında olan küçük esnaf vergiden muaf tutulacak." demişti.

Yüz binlerce küçük esnafı etkileyecek olan yeni vergi düzenlemesi için nefesler tutuldu. AK Partili Milletvekili Akbaşoğlu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada vatandaşı, esnafı, çiftçiyi ilgilendiren vergi kanununa ilişkin önümüzdeki hafta düzenleme gelecek demişti. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde konuya ilişkin açıklama yaptı.

KÜÇÜK ESNAFTAN VERGİ KALDIRILIYOR

Küçük esnafın omzundaki vergi yükünün kaldırılması için bir çalışma yapıldığını belirten Selvi, 2022 yılında yürürlüğe gireceğini belirttiği yeni düzenlemeye ilişkin " Terzi, ayakkabı tamircisi, berber, kahvehane gibi basit usulde defter tutan küçük esnaf ile yıllık cirosu 240 bin liranın altında olanların gelir vergisinden muaf olması öngörülüyor." dedi.

2022 YILINDA 250 BİN OLACAK

Selvi, 240 bin liralık ciro oranının, 2022 yılında yeniden değerlendirme oranıyla 250 bin lira olacağına da değindi.

PAKETTE ÇİFTÇİ DESTEĞİ DE VAR

CNN Türk'ün haberine göre, Meclis'te yasama yılının açılmasıyla birlikte gündemde vergi kanunlarına ilişkin düzenleme olacak. 55 maddelik bir paket. Son hazırlıkları da tamamlanmış durumda. Meclis Başkanlığı'na da sunulacak.

Paketin içinde tarıma ve çiftçilere yönelik bir düzenleme de olacak. Çiftçiye mazot desteği vergiden muaf tutulacak.

İnternetten üzerinden para kazananlar özellikle Youtuber'lar için de düzenleme getiriliyor. Bu kişiler yayınladıkları videolardan reklam alarak pazra kazanıyorlardı. Vergi mükellefi haline geliyorlardı. Defter tutma zorunluluğu bulunuyordu. Defter tutma zorunluluğu da üzerlerinden kalkmış oluyor.

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Abdulkadir Selvi
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