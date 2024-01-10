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"Her 5 araçtan biri sigortasız": Trafik sigortaları ne kadar arttı?

10.01.2024 12:20 | Son Güncelleme:
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Zorunlu trafik sigortasında yapılan son değişiklikten sonra yeni dönem ücretleri merak ediliyordu. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 1 Ocak’tan itibaren geçerli tavan tarifelerin bulunduğu güncel tabloyu yayınladı. Buna göre; yeni sigorta bedellerinde aralık ayına göre yüzde 10 artış yapıldı. Fiyatlardaki artış nedeniyle vatandaşlar sigorta yaptırmaktan kaçınıyor.

"Her 5 araçtan biri sigortasız": Trafik sigortaları ne kadar arttı?

Milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği Zorunlu Trafik Sigortası'nda tavan fiyatlar belirlendi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 1 Ocak’tan itibaren geçerli tavan tarifelerin bulunduğu güncel tabloyu yayınladı. Yeni sigorta bedellerinde aralık ayına göre yüzde 10 artış yapıldı. Buna göre İstanbul'da otomobiller için en düşük (8’inci basamak) trafik sigortası tavanı 3 bin 706 lira olarak belirlendi. Sigortalardaki zamlar nedeniyle vatandaşlar sigorta yaptırmıyor. EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, trafiğe çıkan her 5 araçtan birinin sigortasız olduğunu söyledi.

HaberTürk yayınına katılan EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, "Sigortasız araç oranı oldukça yüksek ülkemizde. Yollarda gördüğünüz her 5 araçtan biri sigortasız. Sigorta zaten Zorunlu Trafik Sigortası, yapmadan trafiğe çıkamazsınız.
Araç nasıl plakası olmadan trafiğe çıkamazsa sigortanız olmadan da trafiğe çıkamazsınız. Buna rağmen 6 milyona yakın aracın sigortası yok. Kaldı ki bu araçların yaklaşık bir milyonu otomobillerden oluşuyor." dedi.

Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Trafik sigortasının maliyeti geçen yıla oranla yüzde yüzün üzerinde arttığını söyleyebiliriz.

Bu yıl ilk dört ay Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre artış uygulanacak. Trafik Sigorta Bedelleri ocak ayında yüzde 10 otomatik arttı. Şubatta yüzde 5, martta yüzde 5 artacak. "

Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatları belli oldu Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatları belli oldu


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Anahtar Kelimeler:
Araç Zorunlu trafik sigortası ne kadar
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