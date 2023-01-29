Her ay 8 bin TL maaş gibi ödenecek! 30 gün dolmadan başvuranlar alabilir

Yeni yılın gelmesiyle gelirler artarken ihtiyaç sahiplerine verilen yardım ödemelerinin miktarı da yükseltildi. 2023 Ocak ayının sonlarına gelinmesiyle zamlı maaşlar beklenirken diğer yardım ödeneklerinin de hesaplara yatması bekleniyor. İhtiyaç sahiplerinin ceplerini rahatlatacak, maaş gibi her ay yatacak ödemelerin en düşüğü 4 bin 3 TL iken en yükseği 8 bin TL oldu. İşte ayrıntılar...

HER AY MAAŞ GİBİ YATACAK

İŞKUR, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan vatandaşlara işsizlik maaşı adı altında ödeme yapıyor. Ödemeler her ayın 5'inde PTT üzerinden yatacak. İşsizlik maaşı almak için kişinin, işsiz kalmadan önce 120 gün hizmet akdine tabi olması gerekir. Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Ayrıca son üç yılda en az 600 gün prim ödenmesi de gerekli de gereklidir.

BAŞVURU İÇİN SÜRE SINIRI BULUNUYOR

İşsizlik maaşından yararlanabilmek için, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvuru yapmak gerekiyor. Başvurular şubeden yapılabileceği gibi online ortamda da yapılabilir.

İşsizlik maaşı alanlara meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi de veriliyor.

