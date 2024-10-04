Her geçen gün artıyor! İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu: Yüzde 34'ün üzerine artış

İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da Yaşam Maliyeti araştırmasının eylül sonuçlarını duyurdu. İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,62 geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 60,30 oranında artış kaydetti.

İŞTE İSTANBUL'DA YAŞAMIN MALİYETİ

Eylül ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz aya göre 2 bin 498 lira artarak 71 bin 431 lira oldu.

YÜZDE 34'ÜN ÜZERİNDE ARTIŞ

CNBC-E'de yer alan habere göre İstanbul'da yaşam maliyeti ocak ayında 53 bin 58 düzeyindeydi. Ocak ayından bu yana 9 aydaki artış yüzde 34,63 oldu.

EN ÇOK ONUN FİYATI ARTTI

İstanbul'da fiyatı aylık azda en yüksek artış gösteren ürün yüzde 7,38 ile yumurta oldu. Onu yüzde 3,67 ile tıraş malzemeleri, yüzde 3,17 ile kuru fasulye, yüzde 3 ile çocuk tişörtü izledi.

Yıllık bazda en büyük artış yüzde 118,62 ile tuvalet kağıdında gerçekleşti. Onu yüzde 90,28 ile tıraş malzemeleri, yüzde 83,49 ile kuru fasulye, yüzde 69,42 ile et-kıyma takip etti.