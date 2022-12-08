Her geçen gün artıyor! Mercimeğin fiyatı 4 katına çıktı

Enflasyon başta gıda olmak üzere birçok alandaki ürünlerin fiyatlarını artırdı. Vatandaşlar özellikle gıda fiyatlarındaki fahiş artıştan şikayetçi durumda. Ocak ayında 13 TL'den satılan mercimeğin fiyatı bugün 49 TL'den satılıyor. Türkiye Ziraat Odalar Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, 'Fahiş fiyatlara tüketicimizin dayanma gücü yoktur. Acilen tedbirler almak zorundayız' dedi.

FİYATI 4 KATINA ÇIKTI

Her geçen gün üretici ile market raflarındaki fiyat farkı artıyor. Ocak ayında 13 TL'den satılan mercimek bugün market raflarında 49 TL'den satılıyor. 'Kazanamıyoruz' denilen mercimeğin fiyatı 4 katına çıktı. Bir başka zincir markette ise ithal mercimek 22 TL'den satılıyor.

'ACİLEN TEDBİR ALMAK ZORUNDAYIZ"

Kanal D Haber'in haberine göre Türkiye Ziraat Odalar Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, 'Fahiş fiyatlara tüketicimizin dayanma gücü yoktur. Acilen tedbirler almak zorundayız. Tüketici de ucuz gıdaya ulaşabilmelidir. Kasım ayında üreticide 13,80 TL olan kırmızı mercimek 42,90 TL'ye markette satıldı. Tüketicilerimiz market fiyatlarını daha fazla sorgulamalıdır" dedi.

