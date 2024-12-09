Her gün soframıza geliyor! O sektörün neredeyse tamamı fahiş fiyat artışı yapmış: Soruşturma başlatıldı

Ticaret Bakanlığı denetimlerine devam ediyor. Vatandaşın parasına göz koyan firmalar birer birer cezalandırılıyor. Son olarak bakanlıktan yapılan açıklamalada, "11 ilde faaliyet gösteren 21 un fabrikasında yapılan 50 kilogramlık ekmeklik un fiyatları denetimleri sonucunda, 17 firmanın piyasa düzenlemelerine aykırı olarak fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalar hakkında gerekli idari süreçler başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

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