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Her gün soframıza geliyor! O sektörün neredeyse tamamı fahiş fiyat artışı yapmış: Soruşturma başlatıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
09.12.2024 08:35
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Asgari ücrete zam haberini duyan firmalar daha zam belli olmadan fiyat artırarak vatandaşın cüzdanına göz koyuyor. İki haftadır devam eden denetimler sıkılaştırıldı. Son olarak un fabrikaları takibe alındı. 11 ilde 21 fabrika yapılan denetimde 17 firmanın haksız fiyat artışı yaptığı tespit edildi. Ticaret Bakanlığı gerekli idari süreçleri başlattı.

Her gün soframıza geliyor! O sektörün neredeyse tamamı fahiş fiyat artışı yapmış: Soruşturma başlatıldı

Ticaret Bakanlığı denetimlerine devam ediyor. Vatandaşın parasına göz koyan firmalar birer birer cezalandırılıyor. Son olarak bakanlıktan yapılan açıklamalada, "11 ilde faaliyet gösteren 21 un fabrikasında yapılan 50 kilogramlık ekmeklik un fiyatları denetimleri sonucunda, 17 firmanın piyasa düzenlemelerine aykırı olarak fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalar hakkında gerekli idari süreçler başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı fabrika fiyat
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