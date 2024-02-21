Her güne ayrı trafik ceza ile başlıyorlardı! Sürücüleri böyle uyardı: Böyle ceza olmaz! Ödemeyin!

Fahri müfettişlerin kestiği cezalar,vatandaşların adeta kabusu oldu. Özellikle İstanbul Esenler'de haftalardır süren ceza krizi giderek büyük bir soruna dönüştü. Ceza üstüne ceza yiyen vatandaşlar isyan etti. Aynı gün aynı saatte 6 farklı ceza yiyen vatandaş şaşkına döndü. "Hem drift atmışım, hem de hatalı park etmişim" diyen adam fahri müfettişe isyan etti.

ARAÇLARINI MEYDANA ÇEKİP İSYAN ETTİLER

Her güne ayrı bir ceza ile uyandıklarını belirten Esenler'de yaşayan sürücüler her hafta eylem yapar oldu. Araçlarını Esenler'deki meydana çeken sürücüler, seslerini duyurmaya çalıştı.

Mağdurlar kesilen cezaların iptal edilmesini ve yeni cezaların da gelmemesini isterken, konuyla ilgili Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Avukat Sami Güleçyüz'den de açıklama geldi.

"BÖYLE CEZA OLMAZ ÖDEMEYİN"

Show Haber'e konuşan Güleçyüz, "Bunun trafik polisi tarafından yazılmadığı kesin. Maalesef fahri trafik müfettişleri içinde de çok az sayıda da olsa bazı arızalı insanlar var. Bu kadar cezayı yiyen biri ödemesin bence. Buradaki mağdurlar son derece haklı. Böyle bir ceza olmaz. Burada görevin kötüye kullanıldığı gayet açık." dedi.

İSTANBUL'DA 5 BİN TANE VAR

Öte yandan sadece İstanbul'da yaklaşık 5 bin fahri trafik müfettişi olduğu belirtilirken; uzmanlar fahri trafik müfettişlerinin kestiği ceza başına herhangi bir pirim veya ücret almadığının altını çiziyor.





