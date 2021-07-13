Her işçi için ayda 1556 TL! Prim ve vergi devletten

Yaşamımızın hemen her alanında vergi veriyoruz. Hem çalışanlar hem de işverenler devlete vergi ödemekle yükümlü. Ancak devlet bu konuda kolaylık sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin devletin her işçi için işverene 1556 TL ödeme yaptığını belirtti. Bu destek ile istihdamın artırılması amaçlanırken, bazı sektörlerde ödenen miktar daha da fazla. İşte detaylar…

HER İŞÇİ İÇİN AYDA 1556 TL

İstihdamın artırılmasına yönelik hem vergi teşviki hem de prim desteği sağlanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işe alınan her işçi için işverenlere ayda 1500 liradan fazla destek sağlandığını açıkladı. İstihdam desteği kapsamında işe alınan her bir işçinin sigorta primleri ve ücreti üzerinden alınan verginin devlet tarafından karşılandığını hatırlatan Bakan Bilgin, 12 ay süreyle geçerli olan desteğin cinsiyete ve yaşa göre değiştiğini de belirtti. Şöyle ki 12 ay boyunca ödenen 1556 TL, kadınlar, 18-25 yaş arası gençler ve engellilere 18 ay boyunca yapılıyor. Böylece iş yerlerinde kadın, genç ve engelli işçilerin de istihdamının artırılması amaçlanıyor.

BAZI SEKTÖRLERDE SİGORTA PRİMLERİ 3 BİN 500 TL’YE KADAR ÇIKIYOR

İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam için daha fazla sigorta primi desteği sağlandığına dikkati çeken Bakan Bilgin, bu sektörlerde istihdamı koruma ve artırma amacıyla sigorta primi desteğinin aylık 3 bin 500 liradan fazla, toplam destek tutarının ise yaklaşık 3 bin 700 lira olduğunu ifade etti.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 24

Türkiye'de işsizlik oranı, Mayıs'ta bir önceki aya göre 0.6 puanlık azalışla yüzde 13.2'ye geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı Nisan ayına göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişiye düştü. Genç işsizlik oranı da yüzde 2 puanlık düşüşle yüzde 24 oldu.



