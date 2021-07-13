FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Her işçi için ayda 1556 TL! Prim ve vergi devletten

Her işçi için ayda 1556 TL! Prim ve vergi devletten

13.07.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, devlet tarafından işçiye ödenen 1556 TL tutarında destek sağlandığını açıkladı. Bu desteğin süresi ise cinsiyete ve yaşa göre değişiyor. Bilgin, konuyla ilgili tüm ayrıntıları paylaştı.

Her işçi için ayda 1556 TL! Prim ve vergi devletten

Yaşamımızın hemen her alanında vergi veriyoruz. Hem çalışanlar hem de işverenler devlete vergi ödemekle yükümlü. Ancak devlet bu konuda kolaylık sağlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin devletin her işçi için işverene 1556 TL ödeme yaptığını belirtti. Bu destek ile istihdamın artırılması amaçlanırken, bazı sektörlerde ödenen miktar daha da fazla. İşte detaylar…

HER İŞÇİ İÇİN AYDA 1556 TL

İstihdamın artırılmasına yönelik hem vergi teşviki hem de prim desteği sağlanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işe alınan her işçi için işverenlere ayda 1500 liradan fazla destek sağlandığını açıkladı. İstihdam desteği kapsamında işe alınan her bir işçinin sigorta primleri ve ücreti üzerinden alınan verginin devlet tarafından karşılandığını hatırlatan Bakan Bilgin, 12 ay süreyle geçerli olan desteğin cinsiyete ve yaşa göre değiştiğini de belirtti. Şöyle ki 12 ay boyunca ödenen 1556 TL, kadınlar, 18-25 yaş arası gençler ve engellilere 18 ay boyunca yapılıyor. Böylece iş yerlerinde kadın, genç ve engelli işçilerin de istihdamının artırılması amaçlanıyor.

BAZI SEKTÖRLERDE SİGORTA PRİMLERİ 3 BİN 500 TL’YE KADAR ÇIKIYOR

İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam için daha fazla sigorta primi desteği sağlandığına dikkati çeken Bakan Bilgin, bu sektörlerde istihdamı koruma ve artırma amacıyla sigorta primi desteğinin aylık 3 bin 500 liradan fazla, toplam destek tutarının ise yaklaşık 3 bin 700 lira olduğunu ifade etti.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 24

Türkiye'de işsizlik oranı, Mayıs'ta bir önceki aya göre 0.6 puanlık azalışla yüzde 13.2'ye geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı Nisan ayına göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişiye düştü. Genç işsizlik oranı da yüzde 2 puanlık düşüşle yüzde 24 oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Sen kadınsın, yapamazsın" dediler, herkesi şaşaırttı"Sen kadınsın, yapamazsın" dediler, herkesi şaşaırttı
PARTNERHızını alamadı! Cezaevinden çıkıp Sabancı'ya küfürler yağdıran Aygün, geri adım atmadıHızını alamadı! Cezaevinden çıkıp Sabancı'ya küfürler yağdıran Aygün, geri adım atmadı
Ödemeler bayram öncesi hesaplarda olacakÖdemeler bayram öncesi hesaplarda olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram öncesi endişelendiren haber!

Bayram öncesi endişelendiren haber!

50 yaş ve üstü erkeklerde görüldü! ABD'den koronavirüs aşısı açıklaması

50 yaş ve üstü erkeklerde görüldü! ABD'den koronavirüs aşısı açıklaması

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Doğalgaz ve elektrik zamlarıyla ilgili eleştirilere cevap

Doğalgaz ve elektrik zamlarıyla ilgili eleştirilere cevap

İstanbullulara müjde! Açılış tarihi belli oldu

İstanbullulara müjde! Açılış tarihi belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ağustos'ta başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ağustos'ta başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yeni torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu

Yeni torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

30 yıldır tamamlanamıyordu, banka el koydu

30 yıldır tamamlanamıyordu, banka el koydu

Kamu işçilerine zam teklifi

Kamu işçilerine zam teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.