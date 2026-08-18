FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İstanbul'a yeni metro geliyor: Karar Resmi Gazete'de

İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Buna göre Ümraniye-Kavacık-Beykoz metro hattının yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devraldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul'a yeni metro geliyor: Karar Resmi Gazete'de
Hande Dağ

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda trafiği rahatlatacak yeni metro hattında önemli bir yetki değişikliği oldu.

İstanbul a yeni metro geliyor: Karar Resmi Gazete de 1

BAKANLIĞIN ÜSTLENDİĞİ RAYLI SİSTEM PROJELERİ LİSTESİNE EKLENDİ

Buna göre; Ümraniye-Kavacık-Beykoz metro projesi, Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiği raylı sistem projeleri listesine eklendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar doğrultusunda, şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin devrine ilişkin mevzuata yeni bir hüküm eklendi. Bu düzenlemeyle birlikte hattın projelendirilmesi, ihale takviminin oluşturulması ve inşaat aşamalarının tamamı doğrudan Bakanlık denetiminde yürütülecek.

Sürecin merkezi idare tarafından üstlenilmesi, olası bürokratik gecikmelerin önüne geçmeyi ve çalışmaların daha hızlı tamamlanmasını hedefliyor.

İstanbul a yeni metro geliyor: Karar Resmi Gazete de 2

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Olmaz denilen yerde fışkırdı: 'Parası çok iyi'Olmaz denilen yerde fışkırdı: 'Parası çok iyi'
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Geç yapan daha az maaş alırMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Geç yapan daha az maaş alır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul metro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'a kötü haber! "En düşük seviyeye geriledi"

Trump'a kötü haber! "En düşük seviyeye geriledi"

Kalem Adası'nın bir bölümü de Kuriş ailesinin çıktı

Kalem Adası'nın bir bölümü de Kuriş ailesinin çıktı

Lyon maçında olacaklar mı? Ederson ve Lukaku açıklaması

Lyon maçında olacaklar mı? Ederson ve Lukaku açıklaması

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

5 milyon TL'lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı

5 milyon TL'lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.