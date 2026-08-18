İstanbul'a yeni metro geliyor: Karar Resmi Gazete'de

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda trafiği rahatlatacak yeni metro hattında önemli bir yetki değişikliği oldu.

BAKANLIĞIN ÜSTLENDİĞİ RAYLI SİSTEM PROJELERİ LİSTESİNE EKLENDİ

Buna göre; Ümraniye-Kavacık-Beykoz metro projesi, Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiği raylı sistem projeleri listesine eklendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar doğrultusunda, şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin devrine ilişkin mevzuata yeni bir hüküm eklendi. Bu düzenlemeyle birlikte hattın projelendirilmesi, ihale takviminin oluşturulması ve inşaat aşamalarının tamamı doğrudan Bakanlık denetiminde yürütülecek.

Sürecin merkezi idare tarafından üstlenilmesi, olası bürokratik gecikmelerin önüne geçmeyi ve çalışmaların daha hızlı tamamlanmasını hedefliyor.