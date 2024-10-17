FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Her market rafında vardı... Karnaval Çikolata konkordato ilan etti!

Her market rafında vardı... Karnaval Çikolata konkordato ilan etti!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.10.2024 10:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek enflasyon ve yüksek faiz ile mücadele eden firmaların bazıları maddi zorluklara boyun eğmek zorunda kaldı. Son günlerde sürekli olarak çıkan konkordato haberlerine bir yenisi de ünlü çikolata markası olan Karnaval Çikolata oldu. Ayrıca, iki kişilik heyet de görevlendirildi.

Her market rafında vardı... Karnaval Çikolata konkordato ilan etti!

Zor ekonomik şartlar şirketleri zorlamaya devam ediyor. Maddi olarak zor zamanlardan geçen firmaların bazı iflas eşiğine gelmiş durumda. Ekonomik zorluklar nedeniyle toparlanamayan dev firmalar konkordato ilan ediyor.

Gerçek Gündem'in haberine göre, İstanbul Ümraniye'de bulunan çikolata markası Karnaval Çikolaya Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi konkordato ilan etti. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 10 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 3 ay geçici mühlet verdi.

Şirket hakkındaki tedbir kararlarını kaldıran mahkeme, böylece şirketi 3 ay boyunca muhtemel hacizlere karşı korumuş oldu.

2018_Haber_1-OCAK_68e85b41-fb02-420f-a1a0-3820408c7c93

HEYET ATAMASI YAPILDI!

Davaya Bağımsız Denetçi ve Yeminli Mali Müşavir Mustafa Dağüstü ile İcra İflas Hukukçusu Dr.Öğretim Üyesi Evren Kılıçoğlu'ndan oluşan 2 kişilik konkordato komiseri atandı.

Şirketin 14 Ocak tarihinde gerçekleşecek mahkemede yapılacak incelemeler sonucunda mali durumunu toparlayamaması halinde şirket hakkında iflas kararı verilecek.

23 EKİM'E KADAR DİLEKÇE VERİRLERSE KARAR İPTAL EDİLECEK!

Şirketin alacaklıları, 23 Ekim tarihine kadar mahkemeye dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektirecek durum olmadığını delilleriyle birlikte ispat ederse konkordato talebinin reddini isteyebilecek.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
iflas çikolata Konkordato
En Çok Okunan Haberler
Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı! Aralarında avukat ve askerler de var

Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı! Aralarında avukat ve askerler de var

MYNET ÖZEL | Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan sert uyarı: Gerekirse yasaklarız, herkes ona göre vaziyet alacak! 'Çocuk oyunları' mesajı

MYNET ÖZEL | Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan sert uyarı: Gerekirse yasaklarız, herkes ona göre vaziyet alacak! 'Çocuk oyunları' mesajı

Kirada yeni dönem resmen başladı! Artık zorunlu oldu, cezası var...

Kirada yeni dönem resmen başladı! Artık zorunlu oldu, cezası var...

750 liralık kesinti iptal edilmişti, yeni formül 10 bin lira alınsın!

750 liralık kesinti iptal edilmişti, yeni formül 10 bin lira alınsın!

Hükümet 10 binden fazla personel alacak... KPSS şartı ve yaş sınırı yok

Hükümet 10 binden fazla personel alacak... KPSS şartı ve yaş sınırı yok

4 yıl iş aradı, bulamayınca kendi kurdu... Patron oldu!

4 yıl iş aradı, bulamayınca kendi kurdu... Patron oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.