Her market rafında vardı... Karnaval Çikolata konkordato ilan etti!

Zor ekonomik şartlar şirketleri zorlamaya devam ediyor. Maddi olarak zor zamanlardan geçen firmaların bazı iflas eşiğine gelmiş durumda. Ekonomik zorluklar nedeniyle toparlanamayan dev firmalar konkordato ilan ediyor.

Gerçek Gündem'in haberine göre, İstanbul Ümraniye'de bulunan çikolata markası Karnaval Çikolaya Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi konkordato ilan etti. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 10 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 3 ay geçici mühlet verdi.

Şirket hakkındaki tedbir kararlarını kaldıran mahkeme, böylece şirketi 3 ay boyunca muhtemel hacizlere karşı korumuş oldu.

HEYET ATAMASI YAPILDI!

Davaya Bağımsız Denetçi ve Yeminli Mali Müşavir Mustafa Dağüstü ile İcra İflas Hukukçusu Dr.Öğretim Üyesi Evren Kılıçoğlu'ndan oluşan 2 kişilik konkordato komiseri atandı.

Şirketin 14 Ocak tarihinde gerçekleşecek mahkemede yapılacak incelemeler sonucunda mali durumunu toparlayamaması halinde şirket hakkında iflas kararı verilecek.

23 EKİM'E KADAR DİLEKÇE VERİRLERSE KARAR İPTAL EDİLECEK!

Şirketin alacaklıları, 23 Ekim tarihine kadar mahkemeye dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektirecek durum olmadığını delilleriyle birlikte ispat ederse konkordato talebinin reddini isteyebilecek.