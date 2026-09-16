FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Her şey istedikleri gibi oldu: 'Akın ettiler! 2 ay daha sürecek'

1 Eylül'de denize açılan Karadenizli balıkçılar, yeni av sezonunda yaşanan balık bolluğundan memnun. Her şeyin istedikleri gibi gittiğini söyleyen ve sezonun açılmasıyla palamut sürülerinin kıyılara akın ettiğini belirten balıkçılar, palamut bolluğunun en az iki ay daha sürmesini bekliyor.

Her şey istedikleri gibi oldu: 'Akın ettiler! 2 ay daha sürecek'

Balık avı sezonunun başlamasının ardından ağlarını mavi sularla buluşturan balıkçılar, bol miktarda avladıkları palamutla kıyıya dönüyor.

Her şey istedikleri gibi oldu: Akın ettiler! 2 ay daha sürecek 1

Altınordu ilçesinde balıkçılık yapan Sezen Ceylan, AA muhabirine, büyük umutlarla başlayan sezondan genel anlamda memnun olduklarını, bu yıl palamutta yaşanan bolluğun memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Her şey istedikleri gibi oldu: Akın ettiler! 2 ay daha sürecek 2

"HER ŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİDİYOR"

Oldukça bol ve bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Ceylan, "Sezonun böyle olacağını anlamıştık. Çok şükür her şey istediğimiz gibi gidiyor." dedi.

Ceylan, istavrit ve mezgitin de bol miktarda avlandığına değinerek, "Havalar soğudukça avlanan balık miktarının daha artmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Her şey istedikleri gibi oldu: Akın ettiler! 2 ay daha sürecek 3

Ortalama 600-700 gram ağırlığındaki palamutların tanesinin 100 liradan satışa sunulduğunu kaydeden Ceylan, daha küçük palamutların ise 50 liradan satıldığını aktardı.

Ceylan, vatandaşların ilgisinden oldukça memnun olduklarını sözlerine ekledi.

Her şey istedikleri gibi oldu: Akın ettiler! 2 ay daha sürecek 4

"SEZONUN AÇILMASIYLA BİRLİKTE ÖZELLİKLE PALAMUT SÜRÜLERİ KIYILARA AKIN ETTİ"

Bereketli bir sezon yaşadıklarını dile getiren Mustafa Memiş ise, "Sezonun açılmasıyla birlikte özellikle palamut sürüleri kıyılara akın etti." dedi.

Memiş, palamut bolluğunun en az iki ay daha sürmesini beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TURKA ve Altınay Robot’tan stratejik iş birliğiTURKA ve Altınay Robot’tan stratejik iş birliği
Marka marka belli oldu: Otomobilde Ağustos şampiyonu ortaya çıktıMarka marka belli oldu: Otomobilde Ağustos şampiyonu ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
palamut Balıkçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya'dan gözdağı: "Savaş farklı ve kısa olur"

Rusya'dan gözdağı: "Savaş farklı ve kısa olur"

Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı

Yüzlerce ABD askeri üssü yok edildi, onlarca uçak yakıldı

Sen ne yaptın Arda Güler! Real Madrid formasıyla frikikten inanılmaz gol

Sen ne yaptın Arda Güler! Real Madrid formasıyla frikikten inanılmaz gol

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından olay iddia: "Osman Sınav, FETÖ’cülerle..."

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından olay iddia: "Osman Sınav, FETÖ’cülerle..."

Duyan e-Devlet'e koşuyor: Binlerce kişi bekliyordu, süreç başladı

Duyan e-Devlet'e koşuyor: Binlerce kişi bekliyordu, süreç başladı

Akaryakıtta yeni aşama: Üç hane! Motorine zam beklentisi ortaya çıktı

Akaryakıtta yeni aşama: Üç hane! Motorine zam beklentisi ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.