'Her şeyi alırım! Sen şimdi içeride beni kavgada gör' İndirimli kıyafet için birbirleriyle yarıştılar 'Fiyatlar çok iyi'

Depremden etkilenen Hatay’ın İskenderun ilçesinde hayat her geçen gün normalleşiyor. Adana’da uzun yıllardır faaliyet gösteren bir mağaza, 9. şubesini ilçede depremden en çok etkilenen yerlerden olan Savaş Mahallesi’nde açtı. Saat 10.00’da açılan mağazadaki indirimli kıyafetleri almak için kadınlar sabahın 6’sında sıraya girdi. Kurdele kesiminin ardından kepenklerin kaldırılmasıyla birlikte kadınlar mağazaya adeta akın etti. Bu sırada birçok kadın indirimli kıyafetleri almak için birbirleriyle yarıştı.

“AMAÇ KAR DEĞİL”

Mağaza sahibi Ufuk Doyuran, “Biz deprem zamanında sürekli bu bölgedeydik ve bu bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak için bu şubeyi açtık. Çok güzel bir yer bulduk ve mağazayı açtık. Bu mağazanın açılmasındaki amaç kar değildir. Amacımız sadece hizmet etmek. İlk gelen müşterimiz sabah 06.00’da gelmişti ve bu bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

“AÇILIŞTAKİ FİYATLAR BUGÜNE ÖZEL DEĞİL”

Hatay’da çok acı günler yaşadığını anlatan Doyuran, “Şu anda bu bölgeye yatırım yapmanın ve katkı sağlamanın peşindeyiz. Açılıştaki fiyatlar bugüne özel değil bizim amacımız her gün bu fiyatlardan hizmet vermek” diye konuştu.

“BENİ KAVGADA GÖR”

Esra Pınar isimli vatandaş ise fiyatların çok uygun olduğunu belirterek, “Sırada bekliyoruz. Her şeyi alırım. Sen şimdi içeride beni kavgada gör. Fiyatlar çok iyi” dedi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





