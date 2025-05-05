FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Her şeyin eskisini seviyorum' diyerek 45 yıllık ev üzerinden açıkladı! '5 yıl sonra alıp üzerine de 1+0 daire alırım aynı parayla'

Hem ev fiyatları hem de araç fiyatları yüksek rakamlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ev sahibi ve araba sahibi olmak isteyenler bu rakamlara nasıl çıkılabileceğini düşünürken Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran'dan çok çarpıcı bir yorum geldi. "Ben her şeyin eskisini seviyorum; arabanın da eskisini seviyorum, evin de eskisini seviyorum" diyen Başaran, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

'Her şeyin eskisini seviyorum' diyerek 45 yıllık ev üzerinden açıkladı! '5 yıl sonra alıp üzerine de 1+0 daire alırım aynı parayla'
Hande Dağ

Ev sahibi olmak isteyenler ev fiyatlarını araştırırken özellikle yeni binalarda yüksek fiyatlar dikkat çekiyor. Eski binalar için ise kentsel dönüşüm konusu konuşulmaya devam ederken Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran'dan Erzurum'daki 45 yıllık bir daire üzerinden dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

iStock-1189272922

Ekol TV yayınında Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova bir izleyicinin "Erzurum Yenişehir'de 45 yıllık bir daire buldum. Kat mülkiyetli ve 1 milyon 500 bin TL. Yenişehir bölgesinin kentsel dönüşüme girdiğini öğrendim. Sizce mantıklı mı almak yoksa riskli mi?" sorusunu Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran'a yöneltti. Başaran'ın yanıtı ise şöyle oldu:

m1

"BEN ESKİ EV SEVİYORUM"

"Değil. Eğer 1,5 milyona mantıklı bir kiraya verebiliyorsan... Vereceğin kira çok önemli. Ben eski ev seviyorum. Bunu her zaman söylüyorum. Çünkü dediğim gibi artık İstanbul'da mutlaka konut stoku eski olduğu için yenilenecek. Yeni de alacak gücümüz yoksa ki yok, hiçbirimizin. Ya hiçbir şey alamayacağız, paramız eriyecek ya da diyorum eski ev. Eski ev aldığınızda orada aslında arsa payı alıyorsunuz. Bir de onu kentsel dönüşüme sokarsanız yarın öbür gün 3-5 para vererek evinizi yenileyebilirsiniz. Orada bir hesap yapsın. Kira getirisi mantıklıysa, arsa payı iyiyse düşünülebilir. Niye düşünülmesin? Ben her şeyin eskisini seviyorum. Bak; arabanın da eskisini seviyorum, evin de eskisini seviyorum. Çünkü bir şeyi yeni aldığında eskiyor, değer kaybı oluşuyor. Ben o değer kaybına niye katlanayım? Bu kadar"

thumbs_b_c_1e8001ed9aaeee943fff592cb6070cc1

Akova ise Başaran ile kısa bir süre önce yaşadığı bir olayı anlatarak "Bir Çin otomotiv devi test için bir araç gönderdi. Sağ olsunlar. Cuma akşamı onunla gittim, Mert Başaran da aracı gördü. Tamam dedi; ben bunu 4-5 sene sonra bakabilirim dedi yani direkt hiç aklına hani sıfır araç çok güzel..." ifadelerini kullandı.

iStock-1369559273 (1)

"5 YIL SONRA O ARABAYI ALIRIM, ÜZERİNE DE..."

Bunun üzerine Başaran "O kadar güzel bir şey anlattın ki şu anda. Teşekkür ederim. Aynen. Çok güzel bir araba. Arabayı beğendim. Müthiş. Ama bunu şimdi almayacağım dedim. 5 yıl sonra alacağım dedim. 5 yıl sonra da o araba aynı araba olacak. Biraz yaşlanacak ama yaşlansın ben de yaşlanıyorum. Ne olacak? Konforu erteleyeceksin biraz. Bak konforu ertelersen, çünkü o arabayı bugün alırsam alacağım araba 5 yıl sonra 5 yıllık olacak ve elimdeki para eriyecek. Ben bugün o parayla şimdi almam. En kötü altına veya başka bir yatırım aracına koyarım. 5 yıl sonra o arabayı alırım. Üzerine de bir tane 1+0 daire alırım aynı parayla, biliyor musun? Çok örnek var böyle. Ama yine aynı arabaya binmiş olacağım canım. 5 yıl sonra bineceğim. Vazgeçmiyorum, erteliyorum. Şu an en sevdiğim şey yani" dedi.

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan yeni vergi hamlesi 'Derhal başlatma yetkisi veriyorum'Trump'tan yeni vergi hamlesi 'Derhal başlatma yetkisi veriyorum'
Tüm sürücülerin bilmesi gereken yeni düzenleme! Kazaya karışmasalar da hapis cezası alacaklarTüm sürücülerin bilmesi gereken yeni düzenleme! Kazaya karışmasalar da hapis cezası alacaklar

Anahtar Kelimeler:
araba daire ev almak Mert Başaran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Survivor'da çalışan kadına şiddet! "Seni eleyebiliriz" diyerek sinirlendi

Survivor'da çalışan kadına şiddet! "Seni eleyebiliriz" diyerek sinirlendi

Özel'i adım adım takip etmiş! Saldırganın yeni görüntüleri...

Özel'i adım adım takip etmiş! Saldırganın yeni görüntüleri...

'İstanbul'da 100 metrekare daire alınır' Yeni trend o ama...

'İstanbul'da 100 metrekare daire alınır' Yeni trend o ama...

'1 dönüm yeri olan 700 bin TL kazanır' Üretimine çok ihtiyaç var

'1 dönüm yeri olan 700 bin TL kazanır' Üretimine çok ihtiyaç var

Uzman isimden altın yatırımcılarına kritik uyarı! "Kısa vadede..."

Uzman isimden altın yatırımcılarına kritik uyarı! "Kısa vadede..."

'Her şeyin eskisini seviyorum' deyip 45 yıllık ev üzerinden açıkladı

'Her şeyin eskisini seviyorum' deyip 45 yıllık ev üzerinden açıkladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.