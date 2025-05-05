'Her şeyin eskisini seviyorum' diyerek 45 yıllık ev üzerinden açıkladı! '5 yıl sonra alıp üzerine de 1+0 daire alırım aynı parayla'

Ev sahibi olmak isteyenler ev fiyatlarını araştırırken özellikle yeni binalarda yüksek fiyatlar dikkat çekiyor. Eski binalar için ise kentsel dönüşüm konusu konuşulmaya devam ederken Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran'dan Erzurum'daki 45 yıllık bir daire üzerinden dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Ekol TV yayınında Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova bir izleyicinin "Erzurum Yenişehir'de 45 yıllık bir daire buldum. Kat mülkiyetli ve 1 milyon 500 bin TL. Yenişehir bölgesinin kentsel dönüşüme girdiğini öğrendim. Sizce mantıklı mı almak yoksa riskli mi?" sorusunu Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran'a yöneltti. Başaran'ın yanıtı ise şöyle oldu:

"BEN ESKİ EV SEVİYORUM"

"Değil. Eğer 1,5 milyona mantıklı bir kiraya verebiliyorsan... Vereceğin kira çok önemli. Ben eski ev seviyorum. Bunu her zaman söylüyorum. Çünkü dediğim gibi artık İstanbul'da mutlaka konut stoku eski olduğu için yenilenecek. Yeni de alacak gücümüz yoksa ki yok, hiçbirimizin. Ya hiçbir şey alamayacağız, paramız eriyecek ya da diyorum eski ev. Eski ev aldığınızda orada aslında arsa payı alıyorsunuz. Bir de onu kentsel dönüşüme sokarsanız yarın öbür gün 3-5 para vererek evinizi yenileyebilirsiniz. Orada bir hesap yapsın. Kira getirisi mantıklıysa, arsa payı iyiyse düşünülebilir. Niye düşünülmesin? Ben her şeyin eskisini seviyorum. Bak; arabanın da eskisini seviyorum, evin de eskisini seviyorum. Çünkü bir şeyi yeni aldığında eskiyor, değer kaybı oluşuyor. Ben o değer kaybına niye katlanayım? Bu kadar"

Akova ise Başaran ile kısa bir süre önce yaşadığı bir olayı anlatarak "Bir Çin otomotiv devi test için bir araç gönderdi. Sağ olsunlar. Cuma akşamı onunla gittim, Mert Başaran da aracı gördü. Tamam dedi; ben bunu 4-5 sene sonra bakabilirim dedi yani direkt hiç aklına hani sıfır araç çok güzel..." ifadelerini kullandı.

"5 YIL SONRA O ARABAYI ALIRIM, ÜZERİNE DE..."

Bunun üzerine Başaran "O kadar güzel bir şey anlattın ki şu anda. Teşekkür ederim. Aynen. Çok güzel bir araba. Arabayı beğendim. Müthiş. Ama bunu şimdi almayacağım dedim. 5 yıl sonra alacağım dedim. 5 yıl sonra da o araba aynı araba olacak. Biraz yaşlanacak ama yaşlansın ben de yaşlanıyorum. Ne olacak? Konforu erteleyeceksin biraz. Bak konforu ertelersen, çünkü o arabayı bugün alırsam alacağım araba 5 yıl sonra 5 yıllık olacak ve elimdeki para eriyecek. Ben bugün o parayla şimdi almam. En kötü altına veya başka bir yatırım aracına koyarım. 5 yıl sonra o arabayı alırım. Üzerine de bir tane 1+0 daire alırım aynı parayla, biliyor musun? Çok örnek var böyle. Ama yine aynı arabaya binmiş olacağım canım. 5 yıl sonra bineceğim. Vazgeçmiyorum, erteliyorum. Şu an en sevdiğim şey yani" dedi.