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Her yerde onu arıyorlar: Sedir mantarının Kilosu 100 TL

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.11.2020 10:10 | Son Güncelleme

Adana’nın Feke ve Kozan ilçelerinde katran ağacı dibinde yılın sadece sonbahar ayında yağışlardan sonra görülen sedir mantarı köylülerin ek gelir kaynağı oldu. Kilosu 80 ila 100 TL arasında alıcı bulan sedir mantarı Adana’daki fabrikalar aracılığı ile Japonya ve Güney Kore’ye ihraç ediliyor.

Her yerde onu arıyorlar: Sedir mantarının Kilosu 100 TL

Her yıl sonbahar ayında görülen yağışların ardından orman köylülerinin ’beyaz altın’ı olan lezzeti ve vitamin değeriyle bilinen sedir mantarı için Kozan Ticaret Odası, coğrafi işaret başvurusu yaptı. Bölgedeki 35 köyün geliri olan sedir mantarı için köylüler, bölgede görülen yağışların ardından günün ilk ışıklarında sedir mantarı bulmak için ormana akın ediyor.

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1600 rakımlı Toros dağı eteklerindeki ormanda ellerinde sopalar ile her ağacın çevresini tek tek tarayan köylüleri buldukları altın değerindeki sedir mantarlarını köye gelen aracılarla Adana’daki fabrikalara satıyor.

Orman köylüsü Melahat Toruk, “Mantar topluyoruz. Satıyoruz. Çok kıymetli. Kilosu 100 TL’den alıcı buluyor. Geçimimizi buradan sağlıyoruz. Sadece 2 ay görülüyor" dedi.

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Sendir mantarı tüccarı Vahit Todil ise vatandaşlara günlük 10 bin TL para dağıtıldığını belirterek, mantarların Güney Kore ve Japonya’ya ihraç edildiğini söyledi.

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Sedir mantarının coğrafi işaret başvurusunu yapan Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir yılda hava şartları uygun olduğu zaman 50-100 ton arasında sedir mantarının yurt dışına ihraç edilmek üzere bölgede toplandığını söyledi. Kandemir, "Köylülerimizin daha iyi bir ekonomiye sahip olması için sedir mantarına coğrafi işaret almaya çalışıyoruz. Kilosu 100 TL değil 150 TL’ye satılması için çalışıyoruz.

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Sadece Japonya değil dünyanın bütün ülkelerine sedir mantarı ihraç etmek istiyoruz. Kozan’ın kuzey köyleri ve Feke’nin kuzeybatı 1300 rakımlı Toros dağı eteklerinde yıllık 50-100 ton mantar çıkıyor. Biz buraya kimlik almak istiyoruz. Bizim mantarımızı kimse sahiplenmesin bölge halkı sahiplensin istiyoruz. Bu insanlar vatana her şeylerini feda etmiş insanlar. Bizler de bu vatandaşlarımızın ekonomisini güçlendirmek, markalaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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