FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Her yıl bu zamanlar tezgâhlarda yerini alırdı şimdi ise...

Her yıl bu zamanlar tezgâhlarda yerini alırdı şimdi ise...

19.08.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında ‘çingene palamudu’ olarak nitelendirilen küçük boydaki palamutlar şu sıralarda ne küçük balıkçı ağlarında, ne de tezgâhlarda henüz kendini göstermedi. Balıkçı Yakup Bektaşoğlu, yaklaşık 30 yıldır ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Her yıl bu zamanlar tezgâhlarda yerini alırdı şimdi ise...

Palamudun yağmuru sevmesi, havalarında yağmurlu olmasına rağmen şu sıralar Trabzon açıklarında çingene palamudunun pek görülmediğini belirten balıkçılar bu durumun kendilerini üzdüğünü ancak hamsi için umutlandırdığını söylediler.
Her yıl özellikle Ağustos ayının başlarında çingene palamudunun görüldüğünü şu ana kadar ise pek görülmediğini belirten balıkçılardan Yakup Bektaşoğlu yaklaşık 30 yıldır ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Bektaşoğlu, “Her yıl bu zamanlar çingene palamudu görülürdü ancak bugünlerde pek görülmedi. Havalar yağmurlu geçmesine rağmen böyle olmasına bizde şaşırdık. Bu zamanlar çingene palamudu az da olsa görünürdü şu anda görünmedi. Yaklaşık 30-40 yıldır bu sektördeyim ilk kez bu sene görünmedi biz de şaşırdık.Yeni sezondan umutlarımız var şu anda palamudun görünürde olması gerekirdi.

71757653-e4d3-47ff-b532-1e8262c922b4

Artık ilerleyen günleri bakacağız. Şu anda mezgit 30-40 TL arası, istavrit 40-50 TL arası barbun 25-30 TL arası somon 50 TL, levrek 50-60 TL arası. Fiyatlar geçmiş günlere nazaran biraz daha düştü diyebiliriz. Şu anda bol geliyor fiyatlar bu nedenle geriledi. Bu sezon özellikle barbun bol geldi. Bu kadar çeşidimizin arasında bir tek palamut görülmedi” dedi.

HAMSİ UMUTLARINI ARTIRDI

Balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz da palamudun görülmeyişi hamsi için umutlarını artırdığını belirterek “Bu sene ne hikmetse çingene palamudunu hiç göremedik. Palamut yağmurlu havayı sever havalar da çok yağışlı geçmesine rağmen neden böyle oldu bilmiyorum. Genelde Ağustos ayının başlarında çingene palamudu görülürdü şu ana kadar göremedik. Yeni sezonda hamsiden umutluyum. Çünkü bu sene palamudu görmediğimiz için hamside umudumuz arttı. Yaklaşık 10 gün önce mezgit 100 TL’yi görmüştü şimdi 30-35 TL, barbun 25 TL. Balık bu sıralar biraz bolladı” diye konuştu.

e150acf9-db0f-468d-90c4-a720482f06ee

Balıkçı esnaflarından Serdar Korkmaz ise çingene palamudunun normalde Temmuz aylarında görülmeye başladığını ifade ederek “Palamut bu sene biraz geç kaldı. Eylül ayında çıkabilir hiç belli olmaz. Normalde çingene palamudu Temmuz ayının ortalarında çıkması lazım. Bu sene biraz geç kaldı. Bazı yıllarda Eylül ayında çıkmaya başlar. Uzun bir dönemdir böyle olduğunu pek hatırlamıyorum bu sene palamut biraz geç kaldı. Yeni sezon için şuanda görüntü pek yok. Şu anda mezgit, barbun ve kültür balıkları var” dedi.

Kaynak: İHA

Balıkçıların korkulu rüyasıydı artık işi zor! Kilosu 45 lira...Balıkçıların korkulu rüyasıydı artık işi zor! Kilosu 45 lira...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖTV indirimi sonrası fiyatından 72 bin lira düştüÖTV indirimi sonrası fiyatından 72 bin lira düştü
Yozgat'ta şaşırtan olay! Yüzünü gören paniklediYozgat'ta şaşırtan olay! Yüzünü gören panikledi
İşte 19 Ağustos A101 aktüel ürünler...İşte 19 Ağustos A101 aktüel ürünler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu

Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu

Toyota üretimi durduruyor!

Toyota üretimi durduruyor!

İşte Dacia Duster Prestige'in yeni fiyatı

İşte Dacia Duster Prestige'in yeni fiyatı

İş arayanlara nefes aldıracak proje!

İş arayanlara nefes aldıracak proje!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fiyatları bir ay içinde yüzde yüz arttı

Fiyatları bir ay içinde yüzde yüz arttı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

İşte zam pazarlığında son durum

İşte zam pazarlığında son durum

ÖTV düzenlemesi ikinci el araba fiyatlarını düşürecek mi?

ÖTV düzenlemesi ikinci el araba fiyatlarını düşürecek mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.