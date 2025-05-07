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'Herkes 100 bin TL maaş alıyoruz sanıyor, herkes bilsin ki aldığımız maaş...' Kriz çıktı, işçilerden grev kararı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN ve EGE ŞEHİR PLANLAMA şirketlerinde çalışan işçiler maaşlarının ve sosyal hak ödemelerinin eksik yatırılmasını gerekçe gösterip grev kararı alacaklarını açıkladı. Bir işçi "Maaşlarımızın gününde ödenmesini, geriye dönük alacaklarımızın, ikramiyelerimizin zamanında yatırılmasını istiyoruz. Herkes sanıyor ki 100 bin TL maaş alıyoruz. Öyle bir para almıyoruz. Alsak sesimizi duyurmaya çalışmazdık. Herkes bilsin ki aldığımız maaş 40 bin TL" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş sendikası 1, 2, 3 ve 9 nolu şubeler arasında İZENERJİ, İZELMAN ve EGE ŞEHİR PLANLAMA şirketlerinde çalışan binlerce işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanmadı. Ocak ayından bu yana maaş ve sosyal hak ödemelerinin eksik yatırıldığını belirten işçiler, yaşadıkları mağduriyeti dile getirmek amacıyla Kültürpark’ta bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Salonu önünde toplandı.

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Burada çeşitli sloganlar atan işçiler, belediye yönetimine ve ilgili şirketlere çağrıda bulunarak taleplerinin bir an önce karşılanmasını istedi.

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"AKSİ TAKDİRDE GREV KARARINI UYGULAYACAĞIZ"

Grup adına basın açıklaması yapan Genel-İş sendikası 3 no’lu şube başkanı Serap Yılmaz, "Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taleplerimiz hayat bulmadığı takdirde grev pankartlarımızı Belediye binalarına asarak 28 Mayıs 2025 gece saat 24.00 itibariyle grev uygulamasına başlayacağımızı kamuoyuna resmen duyuruyoruz. DİSK/Genel-İş Sendikası olarak bir kez daha altını çiziyoruz. Biz bu sorunun masada çözülmesinden, iş barışı sağlanarak sona erdirilmesini istiyoruz. Aksi takdirde, üretimden gelen gücümüzü kullanarak, anayasal hakkımız olan grev kararını uygulayacağız" dedi.

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ERDAL BULUT: "BU PARA ÇOK BÜYÜK BİR PARA DEĞİL, GERÇEKTEN YETERSİZ"

İstekleri maaşlarının ve hak ettikleri ödemelerin gününde yatırılması söyleyen Mezarlıklar Dairesi Başkanlığına bağlı işçi Erdal Bulut, "Öncelikle biz çalışanlar olarak en başta haklarımızın bize verilmesini istiyoruz. Aynı zamanda maaşlarımızın gününde ödenmesini talep ediyoruz. Geriye dönük alacaklarımızın, ikramiyelerimizin de zamanında yatırılmasını istiyoruz. Zaten aldığımız maaş bugünün Türkiye şartlarına göre oldukça düşük. Herkes sanıyor ki biz 100 bin lira maaş alıyoruz. Biz öyle bir para almıyoruz. Zaten alsak buraya gelip sesimizi duyurmaya çalışmazdık. Herkes bilsin ki bizim aldığımız maaş 40 bin lira. Bugün dışarıda en iyi usta zaten bu parayı alıyor. Ama bugünkü şartlarda sadece kira 25 bin lira. Benim çocuğum okuyor; ona da her ay 15-18 bin TL harcıyorum. Bu parayla geçinmemiz mümkün değil. Bu para çok büyük bir para değil, gerçekten yetersiz. Bu yüzden yetkililerin bir an önce bu duruma el atmasını istiyoruz. Yoksa biz buraya gelmeye hevesli değiliz. Bizim. Başka bir şey istemiyoruz. Yetkililerin sadece sesimizi duymasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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CANAN ÇELİK: "KORKMUYORUM VE KORKMAYACAĞIM"

Diğer belediyelerde olduğu gibi zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten İZENERJİ katı atıklar işçisi Canan Çelik ise "Tek istediğimiz, haklarımızın tanınması. Ne fazlasını talep ediyoruz, ne de eksiğini, sadece adil ve eşit şartlarda yaşamak istiyoruz. Bu kadar insan mağdur durumda ve artık bu mağduriyetin son bulmasını istiyoruz. Birçok arkadaşımız ev geçindiriyor, aramızda tek başına hayat mücadelesi veren kadınlar var. Ancak sistem işlemiyor, süreçler tıkanmış durumda. CHP’li bir belediyedeyiz ama sorunlarımız çözülmediği için nasıl ilerleyeceğimizi bilemiyoruz. Beklentimiz maaşlarımızın zamanında ödenmesi, hak ettiğimiz zamların gecikmemesi, geçmişe dönük alacaklarımızın teslim edilmesi. Herkes gibi biz de insanca, hak ettiğimiz şekilde yaşamak istiyoruz. Üstelik biz sokakta, tehlikeli şartlarda çalışıyoruz. Hayatımızı riske atıyoruz ama bu emeğimiz görmezden geliniyor. Eylemlere katıldığımızda ise tehditlerle karşılaşıyoruz; tutanak tutulacağı söyleniyor. Zaten halimiz ortada, korkutmalarla daha kötü bir hale gelmekten çekinmiyoruz. Gerekirse her şeyi göze alırız. Ben kendi adıma açıkça söylüyorum, Korkmuyorum ve korkmayacağım. Bu mücadele böyle devam edecek" diye söyledi. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İşçi İzmir grev maaş
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