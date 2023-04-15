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Herkes altın fiyatlarını konuşurken gümüşten sürpriz atak: Yüzde 12’ye karşı yüzde 30! 1999 yılından sonra ilk kez…

15.04.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları rekor kırarken bir ayda yüzde 30 değer kazanan gümüş için UBS’den yeni bir tahmin geldi. Dev banka gümüş fiyatının yükselmeye devam etmesini beklerken Aralık için rakam da açıkladı. Öte yandan Türkiye’de ise 1999 yılından sonra ilk kez gümüş ithalatında rekor kırıldığı kayıtlara geçti.

Herkes altın fiyatlarını konuşurken gümüşten sürpriz atak: Yüzde 12’ye karşı yüzde 30! 1999 yılından sonra ilk kez…

Gümüş ons fiyatı dün 26,075 dolara çıkarak 18 Nisan 2022 sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Sene başı itibarıyla gümüşün kazancı yüzde 8 oldu.

UBS, ABD dolarında zayıflama ve ABD Merkez Bankası Fed'in olası faiz indiriminin değerli metallere olan ilgiyi artırmasıyla birlikte gümüş fiyatının bu yıl yükselmeye devam edeceğini öngördü.

ALTIN/GÜMÜŞ YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE YAKLAŞTI

Altın/gümüş 2022’nin en düşük seviyesini 27 Aralık’ta 74,62 ile gördü. 2023’te yükselen değer 10 Mart’ta 91,90’a çıktı. Ancak son haftalarda gümüşteki yükseliş oranının daha fazla olması nedeniyle değer hızla geriledi. Bugün 78,62 ile Ocak sonrası en düşük seviye görüldü.

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GÜMÜŞ FİYATLARI ARALIK’TA O RAKAMI GÖREBİLİR

New York'ta işlem gören vadeli kontratların bu yıl yüzde 8 artarak 25,99 dolar/ons seviyesinden işlem gördüğüne işaret eden UBS stratejisti Dominic Schnider, fiyatların yüksek kalmaya devam etmesini ve gümüş fiyatının Aralık ayına kadar 29 dolara çıkmasını bekliyor.

YÜZDE 30’LUK YÜKSELİŞ

Schnider, Mart ayı başındaki geri çekilmeden bu yana gümüş fiyatının yüzde 30 civarında arttığına işaret ederken aynı dönemde altın fiyatının yüzde 12 arttığına dikkat çekti.

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TÜRKİYE’DEN REKOR GÜMÜŞ İTHALATI

Öte yandan Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Mart ayında altın ithalatı 21 bin 670 kg oldu. Böylece 2022 yılı Haziran ayından bu yana en düşük ithalat rakamı görüldü. Yılın ilk çeyrek döneminde toplam altın ithalatı 147 bin 453 kg seviyesine ulaştı.

Aynı ayda gümüş ithalatı ise 123 bin 153 kg ile verilerin tutulmaya başlandığı 1999 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

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Altın Gümüş

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