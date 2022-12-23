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Herkes ekrana kilitlenmişken onlar… Daha asgari ücret zammı gelmeden eski fiyatlara yüzde 30 eklediler! İşte o bölgede kiralarda son durum

23.12.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye'nin uzun süredir merak ettiği 2023 asgari ücret zammı belli oldu. Şimdi, bu artışın fiyatlara nasıl yansıyacağı merak edilirken aslında ev sahiplerinin henüz zam açıklanmadan harekete geçtiği anlaşıldı. Zamdan etkilenmemek için bir an önce ev kiralamak isteyenler ev sahiplerinin asgari ücret artışı beklentisiyle kiraları artırdığını gördüler. Uzmanlar, İstanbul'da kiralara yüzde 20-30 civarında zam yapıldığını söyledi. Peki, asgari ücretle birlikte kiralar ne kadar oldu?

Herkes ekrana kilitlenmişken onlar… Daha asgari ücret zammı gelmeden eski fiyatlara yüzde 30 eklediler! İşte o bölgede kiralarda son durum

Tüm Türkiye, asgari ücret zammına kilitlenmişken fırsatçıların da boş durmadığı ortaya çıktı. Herkes ekran başına kilitlenmiş ve yeni asgari ücretin ne kadar olacağını öğrenmek için beklerken emlak piyasasında asgari ücrete henüz zam gelmeden artış yaşandığı fark edildi. Asgari ücret artışından etkilenmemek isteyenler bir an önce ev kiralamak üzere harekete geçtiklerinde mal sahiplerinin zam beklentisiyle kira fiyatlarını arttırdığını gördüler. Peki, asgari ücretle beraber ev kiralarına ne kadar zam geldi? İstanbul'da ev kiraları ne kadar oldu? İşte detaylar...

"ASGARİ ÜCRETE ZAM GELMEDEN EMLAK PİYASASINA ZAM GELDİ"

CNN Türk’te yer alan habere göre; mikrofon uzatılan Gayrimenkul Uzmanı Ahmet Atmaca “Asgari ücret zammı gelmeden emlak piyasalarına zam geldi diyebiliriz” şeklinde konuşurken bir başka vatandaş ise “Asgari ücretteki artış kira fiyatlarına mutlaka yansıyacaktır. Ev sahipleri bu konuda biraz aceleci davranıyorlar. Ben de ev sahibiyim.” ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRET BELLİ OLMADAN KİRALARI ARTIRDILAR

Asgari ücret artışı belli olmadan ev kiralamak isteyenler zamdan etkilenmemek için evleri kiralamak istedi ancak ev sahipleri henüz asgari ücret artmadan asgari ücret artışını zam farkı yaparak ev fiyatlarına yansıttı.

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"ESKİ FİYATLARIN ÜSTÜNE YÜZDE 30 KOYDULAR"

Atmaca “Asgari ücretin yükselmesi düşünüldüğünde emlak gayrimenkul fiyatlarının, kiralama ve satış fiyatlarının yükselmesi gündeme geldi. Mal sahipleri eski fiyatların üstüne yüzde 20 - yüzde 30 koydu. Mal sahipleri bize geldiklerinde dairelerinin ekspertizini yaptırıyorlar bize. Ama bize şu soruyu sormaya başladılar: Asgari ücret zammından sonra benim dairem ne kadar yapar? Beşiktaş ve Şişli bölgelerinde ortalama kiralar 10 bin - 12 bin civarında taban fiyatlarından başlıyor, 15 bin, 17 bin, 14 bin civarlarında değişiyor.” şeklinde konuştu.

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Herkesin beklediği asgari ücret belli oldu Herkesin beklediği asgari ücret belli oldu

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