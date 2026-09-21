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Herkes evde yapmayı bıraktı, çarşıya koştu: Kilosu 300 TL'den 500 TL'ye fırladı

Şanlıurfa’nın meşhur isotu bu yıl cep yakıyor. Geçen yıl kilosu 15-16 liradan satılan kırmızı biberin fiyatı 34-35 liraya çıkınca, ev yapımı isotun kilogram fiyatı da 300 liradan 500 liraya yükseldi.

Herkes evde yapmayı bıraktı, çarşıya koştu: Kilosu 300 TL'den 500 TL'ye fırladı

Şanlıurfa'nın verimli topraklarında yetiştirilen kırmızı biberler, hasadın ardından başta kadınlar olmak üzere üreticilerin emeğiyle işlenerek isot haline getiriliyor. Kent mutfağının vazgeçilmez ürünlerinden isot, hem yöre halkının hem de Şanlıurfa'yı ziyaret edenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Herkes evde yapmayı bıraktı, çarşıya koştu: Kilosu 300 TL den 500 TL ye fırladı 1

300 LİRADAN 500 LİRAYA ÇIKTI

Geçen yıl 15-16 lira seviyesinde olan kırmızı biberin kilogramı bu yıl 34-35 liraya yükselirken, ev yapımı isotun kilogram fiyatı da 300 liradan 500 liraya çıktı.

Herkes evde yapmayı bıraktı, çarşıya koştu: Kilosu 300 TL den 500 TL ye fırladı 2

BİBER FİYATI ARTTI, HAZIR İSOTA TALEP YÜKSELDİ

İsot satışı yapan esnaf Fevzettin Catın, bu yıl ürüne olan talebin geçen yıla göre arttığını söyledi. Catın, "Geçen yılla oranla bu yıl isota rağbet biraz daha arttı. Geçen yıl herkes evinde isotunu yapıyordu, çarşıdan almıyordu. Bu yıl biberin fiyatı biraz yüksek olduğu için kimse artık evde yapamıyor, gelip bizlerden alıyor" dedi. Catın, ev yapımı isotun kilogramını 500 liradan sattıklarını belirterek, "Biberlerimiz zeytinyağı ile yağlanmış, tuzu çok azdır. İçinde kesinlikle tohum yoktur ve bozulma da olmuyor" diye konuştu.

Herkes evde yapmayı bıraktı, çarşıya koştu: Kilosu 300 TL den 500 TL ye fırladı 3

ALMANYA'YA İSOT GÖTÜRECEK

Şanlıurfa'yı ziyaret edenlerden Ferit Aktürk de kentteki isot ve baharatların lezzetini beğendiğini söyledi. Almanya'dan Şanlıurfa'ya geldiğini belirten Aktürk, alışveriş yaptığını ifade ederek, "Buradan aldığımız isot ve diğer baharatların tadı gerçekten çok mükemmel. Fiyatta geçen yılla oranla çok büyük bir fark görmedim. Onun için poşetlerimizi doldurduk. Taşıyamayacağımız kadar çok aldık" dedi. Aktürk, aldığı isot ve baharatları Almanya'ya götüreceğini belirterek, "Çiğ köfteyi gerçekten çok sevdiğimiz için baharatlarımızı, isotumuzu bir dahaki gelişimize yetecek kadar alıyoruz" diye konuştu
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çarşı kilo
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