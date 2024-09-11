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'Herkes faturasını yüzde 10 azaltabilir' İSKİ o detayı verdi! İşte 'Hayat standardınızı değiştirmeden' yapılması gereken

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
11.09.2024 16:31
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Hem su faturaları hem de su kaynaklarının durumu vatandaşların gündeminde olan konular arasında. İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, "İstanbul'da kısa vadede su sıkıntısı yaşayacağımızı öngörmüyoruz" derken tasarruf konusuna da dikkat çekti. Ayrıca faturalara vurgu yapan Solmaz "Herkes faturasını yüzde 10 azaltabilir" şeklinde konuşarak detayları anlattı.

İstanbul'da su sıkıntısı yaşanacak mı? İstanbul'un yeteri kadar suyu var mı? Su faturaları düşer mi? Vatandaşların suyla ilgili merak ettiği konuların başında yer alan bu sorulara yanıtlar; İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz tarafından verildi. Hayat standardını değiştirmeden su faturalarının yüzde 10 azaltılabileceğini söyleyen Solmaz, bunun nasıl yapılabileceğini ve etkisinin neler olacağını aktardı.

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İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, EKOL TV'de yaptığı açıklamada "İstanbul'da kısa vadede yani önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde herhangi bir su sıkıntısı yaşayacağımızı öngörmüyoruz. Bir su problemi yaşanmayacak. Fakat bizim sadece önümüzdeki 1-2 yıl değil, 2053 yılına kadar 30 yıllık projeksiyonumuz da hazır. Bu projeksiyonumuzun içerisinde gerek Melem Barajı'nın tamamlanması, buna bağlı terfi istasyonları, Avrupa Yakası'nda Rezve ve Mutludere'nin İstanbul'a kazandırılması gibi projelerimizin yanında bu yıl sonuna varmadan 100 bin metreküplük bir deniz suyu arıtma tesisinin de ihalesine çıkacağız. Bunu da su kaynaklarımıza ilave etmiş olacağız. Tüm bu çalışmalarımızın da hedefinde İstanbul'u susuz bırakmamak gibi bir hedefimiz var. Bunu da gerçekleştireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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TASARRUFA DİKKAT ÇEKTİ

Solmaz devamında, "Fakat suyu elde edebilmek için gerek arıtmada gerek terfi istasyonlarında İSKİ olarak yıllık 2 milyar kilowatt saatin üzerinde enerji harcıyoruz. Bu enerjinin sürdürülebilir olması, karbon ayak izinin düşürülebilmesi için mutlaka vatandaşlarımızın ve park bahçe işleriyle ilgilenen kamu kuruluşlarının, belediyelerimizin mutlaka ve mutlaka tasarruf hususuna eğilmeleri ve bu konuyu görev edinmeleri lazım." dedi.

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"FATURANIZDAKİ SU TÜKETİM MİKTARINI YÜZDE 10 AZALTABİLİRSİNİZ"

Faturalara da değinen Solmaz "Dolayısıyla bizim buradaki hedefimiz herkesin faturasını yüzde 10 azaltmasıdır hedefimiz. Faturanızdaki su tüketim miktarınızı yüzde 10 azaltabilirsiniz. Hayat standardınızı değiştirmeden. Yani duş süreniz 10 dakikaysa 9 dakikaya indireceksiniz. Bulaşık makinanızı, çamaşır makinanızı dolu çalıştıracaksınız. Çimeni, İngiliz çimi ekip bunu sulamak yerine iklime uygun bitkiler ekeceksiniz dolayısıyla bunlar kendi doğal yağmur suyuyla beslenecekler. Aynı şekilde imkanı olan sanayi kuruluşları da geri dönüşüm suyu kullanacaklar. Bütün bunların hedefi hem karbon ayak izini azaltmak, hem de su arzını sürdürülebilir kılmak. Bütün bunlar gerçekleştirildiği takdirde İstanbul'un su açısından herhangi bir problem yaşaması söz konusu değil." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ su faturası su
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