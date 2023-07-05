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  4. Herkes gram altın fiyatı yükselişini konuşurken dikkat çeken atak! Cumhuriyet altını 11 bin liranın üzerine yükseldi: Yatırımcıların gözü saat 21.00’de…

Herkes gram altın fiyatı yükselişini konuşurken dikkat çeken atak! Cumhuriyet altını 11 bin liranın üzerine yükseldi: Yatırımcıların gözü saat 21.00’de…

05.07.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları bu akşam ABD’den gelecek habere dikkat kesildi. Fed’in son toplantısına ilişkin tutanaklar saat 21.00’de duyurulacak. Faiz artırımı noktasında gelecek haber ile altın fiyatları için kısa vadeli bir düşüş beklentisi oluşurken, yurt içinde ise yatırımcıların gözü gram altın fiyatında. Altının gram fiyatı rekor seviyelere yakın seyrederken, en dikkat çeken ise Cumhuriyet altını fiyatının 11 bin liranın üzerine yükselmesi oldu.

Herkes gram altın fiyatı yükselişini konuşurken dikkat çeken atak! Cumhuriyet altını 11 bin liranın üzerine yükseldi: Yatırımcıların gözü saat 21.00’de…

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün akşam TSİ 21.00’de açıklayacağı son para politikası (FOMC) toplantı tutanaklarını beklemesi ve güçlenen doların da fiyatları baskı altına almasıyla, dar bir aralığa sıkıştı.

ONS ALTIN (21)

KISA VADEDE SINIRLI DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Analistler, Fed tutanaklarının daha fazla faiz artışının geleceği ile ilgili bir tartışmayı ortaya çıkaracağını, bunun da kısa vadede altında bir miktar gevşemeye neden olabileceğini belirtiyorlar. Bunun yanı sıra, ABD ile Çin arasında devam eden anlaşmazlıkların, yatırımcıları portföylerinde biraz daha altına sahip olmaya itebileceği ifade ediliyor.

GRAM ALTIN (19)

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Bu kapsamda ons altın fiyatı hafta ortasında 1933 dolar seviyesinde yatay seyir izliyor. Yurt içinde ise gram altın fiyatı geçtiğimiz hafta 1632 TL rekorunu görmesinin ardından 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü 1611 TL seviyesinden değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatı 2713 TL, Cumhuriyet altını fiyatı 11.014 TL ve 22 ayar bileziğin gramı ise 1568 TL seviyelerinde bulunuyor.

ALTIN


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