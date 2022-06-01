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Herkesi ilgilendiriyor! EPDK ve BOTAŞ duyurdu: Elektrik ve doğal gaza zam...

01.06.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EPDK haziran ayına ilişkin elektrik tarifelerini belirledi. Buna göre mesken ve ticari abone grupları için tarifeler yeniden düzenlendi. Böylece ev elektriğine yüzde 15, iş yeri elektriğine ise yüzde 25 zam yapıldı. Ayrıca haziran ayı tarifesini açıklayan BOTAŞ da mayıs ayında sabit kalan doğal gaz fiyatlarına konutlar için yüzde 30 zam yapıldığını duyurdu.

Herkesi ilgilendiriyor! EPDK ve BOTAŞ duyurdu: Elektrik ve doğal gaza zam...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre elektrikte mesken abonelerinin tarifesine yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 zam yapıldı.

İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 129,0639 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat, 192,7977 kuruş oldu.

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TİCARİ ABONELER

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı, 208,9154 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 278,0099 kuruş olarak belirlendi.

Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 287,5739 kuruş olması kararlaştırıldı.

Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 268,2821 kuruş olarak belirlendi.

DOĞALGAZA DA ZAM GELDİ

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) Mayıs ayında sabit kalan doğal gaz fiyatlarına Haziran ayı itibarıyla konutlarda yüzde 30 zam yapıldığını açıklamıştı. Doğal gaza en son 1 Nisan 2022'de yüzde 35 zam yapılmıştı.

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İŞTE ZAMLI FİYATLAR

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.
Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğal gazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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