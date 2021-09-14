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Herkesi ilgilendiriyor! O kredilere yapılandırma!

14.09.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce düşük faizli krediyle vatandaşa destek olan kamu bankaları, bu seferde hükümetin çıkarmış olduğu yapılandırma yasasında ödeme güçlüğü çekenlere yardımcı olacak. 6 ay geri ödemesiz kredi imkanları sunulacak.

Herkesi ilgilendiriyor! O kredilere yapılandırma!

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de özellikle ekonomik anlamda olumsuz etkiledi. Vatandaşın yükünü biraz olsun hafifletmeyi amaçlayan kamu bankaları düşük faizle kredi imkanı sunmuştu. Şimdi de 6 ay geri ödemesiz verdikleri kredilere yapılandırma fırsatı sunuluyor.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİ İMKANI

Daha önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, pandemide nakit ihtiyacı karşılamak amacıyla yüzde 0.49 faiz oranıyla temel ihtiyaç destek kredisini devreye almıştı. Şimdi de 36 ay vadeli, 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sunuldu. Düşük faizi nedeniyle ödemesi de oldukça kolay olan kredilere ilişkin kamu bankaları yapılandırma seçeneğini sunmaya başladı.

YAPILANDIRMADA 36 AY VADE

Temel ihtiyaç destek kredisini yapılandırmak isteyenler 18 ile 36 ay arasında vade uzatımı yapabiliyor. Vade uzatımı ile taksitler daha da düşerken faiz oranı ise yüzde 1.42 olarak düzenlenmiş durumda.

YAPILANDIRMA İMKANINDAN NASIL YARARLANILIR?

Yapılandırma, internet bankacılığı ya da akıllı telefonlardan mobil bankacılık kullanılarak yapılabiliyor. Menüden 'Krediler' bölümüne girildiğinde 'Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi Yapılandırma' seçeneği seçildiğinde BTİDK Vade Uzatımı işaretlenerek ilgili kredi seçimi yapılarak 18 ile 36 ay arasında istenen vade dilimi belirlenerek yapılandırma gerçekleşiyor.

YAPILANDIRMA EMEKLİLERİN DE YÜZÜNÜ GÜLDÜRMÜŞTÜ

Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlar, yapılandırmaya başvurarak borçlarını ihya etti. Bu borçları ödemekte zorlananlar için ise kredi desteği sağlandı. Hem emekli olup hem de kredi borcu emekli maaşından kesilerek vatandaş cebindeki paradan olmadan emeklilik imkanına kavuştu.

Yapılan anlaşma ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, emeklilik prim borcunu ödemek isteyenlere kredi vererek, emekli olmalarını sağlayacak. Borç ise 13 gün sonra bağlanacak olan emeklilik maaşından kesilecek.

Kredi desteğinden yararlanmak isteyenler önce sosyal güvenlik il-merkez müdürlüklerine başvurularını yapacak. Buradan alacakları emekli olabileceklerine dair yazıyla bu bankalara müracaat edebilecekler.

Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son günü olan 1 Kasım'a kadar ilgili bankalardan aylık 1.55 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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