Herkesi yakından ilgilendiriyor! İşte 161 bin kişiyi erken emekli yapan sistem

Ülkemizde çeşitli emeklilik biçimleri vardır. Bunlar kamu ve özel olarak ikiye ayrılır. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlıdır. Özel emeklilik ise BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) ile gerçekleşir. Nasıl ki SGK’dan emekli olanlar kaç yaşında emekli olacağını hesaplıyorsa BES’ten emeklilik bekleyenler de ne kadar birikimle, hangi şartlarda emekli olacağını merak ediyor. Sizler için bu haberimizde BES ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte bilinmesi gerekenler…

BES İLE EMEKLİLİK İÇİN YAŞ ŞARTI ARANIYOR

SGK’ya bağlı emeklilikte, sigorta başlangıç yılına, doğum tarihine ve prim gün sayısına bakılmaktadır. Bu üç kıstas dikkate alınarak emeklilik yaşı hesaplanır. Elbette burada bağlı olunan sigorta kolu, memuriyet ve maluliyet gibi durumlara da bakılmaktadır. Özel emeklilikte bir diğer ismiyle Bireysel Emeklilik Sistemi’nde ise emeklilik yaşı bellidir. Sistemde en az 10 yıl kalınması ve 56 yaşının doldurulmuş olması gerekiyor. Bugüne kadar BES’ten, 161 bin kişi emekli oldu. Özellikle son iki yılda emekli sayısının arttığı görülüyor ki, 2020’nin başından bu yana 48 bine yakın kişi sistemden emekli olmuş, bunun da 23 binden fazlası bu yılın 9 ayında emekliği elde etmiş.

BES’TEN EMEKLİ OLANLAR NE KADAR MAAŞ ALIR?

BES’TEN emekli olmayı bekleyenlerin en çok merak ettiği soru emekli olanların kaç para aldığıdır. BES’te birikim tutarı; sistemde kaç yıl kalındığı, bu süre içinde sisteme ne kadar katkı payı ödendiği ve bu ödenen katkı paylarının değerlenmesi için hangi fonların tercih edildiği ile doğru orantılıdır.

BES’te, iyi bir birikime ulaşmanın formülü ise; sisteme erken yaşta girmek, gerçekten emekliliği düşünüp uzun süre kalmak, küçük rakamlar değil de ortalama bir katkı payı ödemek ve ödenen bu katkı paylarını da piyasada değişen şartları göz önüne alıp getirisi yüksek emeklilik fonlarında değerlendirmek. Yani 45 yaşında sisteme girip, 11 yıl boyunca ayda 100-150 liralar yatırarak, başta seçilmiş emeklilik fonu ile 11 yıl geçirilip 56 yaşında yüksek birikime ulaşmayı beklemek güç. Bu nedenle sisteme ne kadar erken girer, ne kadar yüksek miktarlar yatırırsanız, 56 yaşına geldiğinizde o kadar para alırsınız.



