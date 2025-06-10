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Herkesin en sevdiği artık cep yakıyor! 2021 yılında 12,5 liraydı artık fiyatı ile lüks oldu... Son 1 yılda bile 2 kat zamlandı

Vazgeçilmezler arasında bulunan kahve fiyatı ile artık düşündürmeye başladı. Herkesin tercihi olan ve sevilerek tüketilen kahvenin fiyatı artık cep yakıyor. Son 4 yılda yüzde 780 oranında zam gelen kahve artık içerken düşündüren bir seviyede. Zincir kafelerden ve butik kafelere kadar değişim yaşanan kahvenin 2021'den 2025'e kadar yaşadığı değişim dikkat çekiyor.

Herkesin en sevdiği artık cep yakıyor! 2021 yılında 12,5 liraydı artık fiyatı ile lüks oldu... Son 1 yılda bile 2 kat zamlandı
Ezgi Sivritepe

Lezzeti ve kokusuyla seveni çok alan kahve, zamları ile yüzleri ekşitmeye başladı. Özellikle gençler ve öğrenciler için kahve içmek artık lüks bir hale gelmeye başladı. Zincir kafelerde fiyatlar daha uygun gibi görünse de onlar da zam üstüne zam yapmaya devam ediyorlar. Dışarıda kahve tüketmek ekstra bir masraf kapısı görünmeye başlarken 2021 yılı ile 2025 yılı arasındaki fiyat değişimi şaşırtıyor.

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TÜRK KAHVESİNE YÜZDE 95 ZAM

Dövizdeki artış, esnafın giderlerini karşılama gerekliliği fiyatları katladıkça katladı. Bir fincan Türk kahvesinin fiyatı kafelerde 100 lira ile 200 lira arasında değişmeye başladı. 2024 yılında 90 lira olan Türk kahvesi son 1 yılda yüzde 95 zamlanarak 175 TL oldu.

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KAHVEYE YÜZDE 780 ZAM

Diğer kahve çeşitleri ise cep yakmaya başladı. Filtre kahvenin fiyatı son zamlar ile beraber 100 lira aştı. 2021 yılında ise filtre kahvenin fiyatı 12,5 lirayken yüzde 780 zam ile 110 TL oldu.

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Son bir yılda bile kahvenin fiyatı neredeyse iki katına çıktı. 2024 yılında ortalama olarak kahve fiyatları şu şekildeydi:

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Kafenin bulunduğu konuma göre fiyatlar ise değişiyor. Turistik yerlerde kahve fiyatları daha fazla artarken Now Haber istanbul Galata bölgesinde bir kafenin 2024 yılındaki fiyat listesi ile 2025 yılındaki fiyat listesini karşılaştırdı. Karşılaştırma sonucunda ise tablo şu şekilde oldu:
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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
kahve kafe
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