Hermès'in sahibi 12 milyar dolarlık servetini kime bırakacağını açıkladı! Şaşkına çeviren karar

Dünyanın en büyük lüks eşya üreticisi olan Fransız Hermes markasının varisi Puech, aldığı miras kararıyla tüm dünyayı şaşkına çevirdi.

Thierry Hermes'in 5. nesil torunu olan 80 yaşında olan milyarder Puech, çocuğu olmaması sebebiyle kendinden sonra servetini kimin yöneteceğine karar verme aşamasında eşi benzeri görülmemiş bir karar verdi. Bekar ve çocuksuz olan Puech, hayatta kendisine daha yakın bir insan olmadığını belirterek, eski bahçıvanı ve tamircisi hakkında beklenmedik bir karar aldı.

AİLESİNE VERDİĞİ SÖZDEN VAZGEÇTİ

Hermes'in yüzde 5.7'lik hissesine sahip olan Peuch, daha önce mirasını vakfına devredeceğini söylemişti. Ancak bu yılın başlarında fikrini değiştirdi ve vakfa yeni bir veraset dileklerini ifade eden "el yazısıyla yazılmış bir not" gönderdi. Bu karar vakıfta şok etkisi yarattı.

MİRAS İŞLEMLERİ İÇİN BAHÇIVANINI EVLAT EDİNECEK

Puech, 51 yaşındaki bahçıvanına 12 milyar dolarlık mirasını bırakmayı düşünüyor.

Bu işlem için de bahçıvanını evlat edineceği öğrenildi.





