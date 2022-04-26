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Hesabına yanlışlıkla 1 milyon lira yattı! Asgari ücretli çalışanın hareketi takdir topladı

26.04.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da asgari ücretle şoförlük yapan Erdinç Kaya'ya tanımadığı bir hesaptan 1 milyon TL havale yapıldı. Kaya, yanlışlıkla gönderildiğini düşündüğü parayı banka şubesine giderek, sahibine iade etti. “Hak edilmeyen bir paraydı bu yüzden beni rahatsız etti” diyerek parayı iade eden Kaya, paranın sahibinin kendisiyle irtibata geçmediğini söyledi.

Hesabına yanlışlıkla 1 milyon lira yattı! Asgari ücretli çalışanın hareketi takdir topladı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir gıda firmasında şoförlük yapan evli ve 1 çocuk babası Erdinç Kaya(42), 18 Nisan'da cep telefonuna gelen bildirimle şaşkınlık yaşadı. Kaya, gelen mesajda hesabına 1 milyon TL havale yapıldığını gördü.

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PARAYI HEMEN GERİ GÖNDERDİ

Paranın yanlışlıkla gönderildiğini düşünen Erdinç Kaya, bankaya gitti. Kaya, banka personeline durumu anlatıp, parayı gelen hesaba geri gönderdi. Bugüne kadar harama el uzatmadığını, çalışarak kazandığı parayı harcadığını belirten Erdinç Kaya, bildirimi görünce ilk başta ister istemez mutlu olduğunu, sonrasında ise rahatsızlık duyduğunu söyledi.

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"HAK EDİLMEYEN BİR PARAYDI"

Kaya, "Allah korkusu olan insanlarız. Hak edilmeyen bir paraydı bu yüzden beni rahatsız etti. Banka şubesine gittiğimde 'Banka bu hatayı yapmış olsaydı bloke koyabiliriz ama şahıstan şahsa olduğu için ilk etapta bloke koyamadık, geldiğiniz için teşekkür ederiz' dediler. Ancak paranın sahibi benimle irtibata girmedi. Zaten beklenti içerisine girerek gitmemiştim ama bir teşekkür bekledim onu da görmedim, canları sağ olsun" diye konuştu.


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asgari ücret
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