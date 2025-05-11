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Hesabında 1 milyon TL üzeri parası olanların sayısı belli oldu

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı belli oldu.

Hesabında 1 milyon TL üzeri parası olanların sayısı belli oldu
Hande Dağ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre hesabında 1 milyon TL veya üzeri parası olanlar ile 10 bin TL'nin altında mevduatı olanların sayısı ve oranları belli oldu.

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Sözcü'de yer alan habere göre; BDDK aylık verilerine göre hesabında 1 milyon TL veya üzeri parası olan yurt içi yerleşik kişilerin sayısı 2025 yılı Mart ayı itibarıyla 2 milyon 100 bin 154 oldu.

Hesabında 1 milyon TL üzerinde paraya sahip mudi sayısı, 3 ayda 271 bin 222 kişi arttı. Bu mudilerin toplam mevduatı da mart sonu itibarıyla 15 trilyon 304 milyar 568 milyon liraya geldi.

Söz konusu veriler bankalardaki mevduatın yüzde 78’i ve 2.1 milyon mudiye (toplam mudinin yüzde 1’i) ait.

Bankadaki parası 10 bin TL’yi bulmayan mudi sayısı ise 162 milyon 973 bin 185’e (toplam mudinin yüzde 89’u) ulaştı. Söz konusu kişiler bankalardaki 19.7 trilyon liralık toplam mevduattan yüzde 0.7 oranında (139.4 milyar TL) pay alıyor.

2020 yılında milyonerlerin toplam mevduattan aldıkları pay yüzde 55.37 iken 10 bin TL’ye kadar olan mevduatın payı yüzde 2.69 seviyesindeydi.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
mevduat banka para
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