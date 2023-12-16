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Hesap makinelerini çıkarın! Fazla emekli maaşının sırrı o tarihte saklı: Her ay için bir maaş kaybedebilirsiniz…

16.12.2023 07:32 | Son Güncelleme:
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Emekli zammı için geri sayım sürerken, yeni emekli olacakların telaşı da başladı. Bağ-kur ve SGK emekli maaşı hesaplaması yapan emekli adayları için fazla aylık almanın formülü ortaya çıktı. Kazançlar aylık bağlama oranlarına ve güncelleme rakamlarına göre hesaplanıyor. Güncelleme oranları da her yıl değişiyor. İşte emekli maaşını arttıracak o kritik tarih ve haberin detayları…

Hesap makinelerini çıkarın! Fazla emekli maaşının sırrı o tarihte saklı: Her ay için bir maaş kaybedebilirsiniz…

Yıl sonu yaklaştığında emekliler ve memurlar alacakları maaş artışlarını hesaplarken emeklilik süresi dolanlar için de bir kararsızlık başlıyor. Sigortalılar, emeklilik dilekçesini bu yıl mı yoksa gelecek yıl başında mı verdiğinde daha yüksek maaş alacağını merak ediyor.

Özellikle Aralık ayında dilekçe vermek ile Ocak ayında emeklilik için başvurmak arasındaki fark merak ediliyor. Aralık ayında dilekçe verenler Ocak'tan itibaren maaş almaya başlarken, Ocak ayında dilekçe verenlerin ilk maaşları 1 Şubat'tan itibaren hesaplanıyor. Ancak bu iki tarih arasında bazı güncelleme farkları bulunuyor.

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ZAMLAR NETLEŞİYOR

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, bu yıl 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 çıkarken 6 aylık enflasyonun da yüzde 38-40 bandında olması bekleniyor. Buna göre de emeklilerin artış oranlarının refah payı ile birlikte yüzde 50'yi bulabileceği hesaplanıyor. Memur emeklileri içinde toplu sözleşme ile birlikte enflasyon farkı artışı yüzde 49'un üstüne çıkıyor. Yine 7.500 TL olan taban maaşın da artırılması gündemde. Bütün bu rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile netlik kazanacak. Enflasyon artışının dışında yapılacak ek iyileştirmeler için yasal düzenleme gerekiyor. Ancak bu düzenlemeler Ocak ayında ödenecek maaşlara yetişiyor.

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EMEKLİ MAAŞI FARKI HESABI

Maaş zamları beklenirken özellikle emeklilik tarihi yaklaşan sigortalıların en çok merak ettiği konuların başında dilekçeyi hangi tarihte vereceği geliyor. Dilekçeyi bu yıl vermek ile önümüzdeki yıl başında vermek arasında maaş farkı olacak mı bunun hesabı da yapılıyor.

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ÇALIŞMAYANLAR BEKLEMESİN

Eğer emeklilik tarihiniz geldiyse ve çalışmıyorsanız dilekçeyi hemen vermekte fayda var. Özellikle henüz yılın dolmasına zaman da varsa burada kayıp yüksek olacaktır. Çünkü emekli maaşı dilekçenin verildiği tarihten bir sonraki ay başından itibaren hesaplanıyor. Eğer dilekçe vermez ve yeni yılı beklerseniz beklediğiniz her ay için bir maaş kaybedeceksiniz. Aralık ayı için bir maaş olsa da Temmuz Ağustos aylarında 6-7 aya kadar çıkabiliyor. O yüzden çalışmayanların emekliliğini başlatmasında fayda var.

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ÇALIŞANLAR TAZMİNAT İÇİN BEKLEYEBİLİR

Emeklilik günü dolmuş ama çalışanlar açısından beklemek bazı durumlar için faydalı olabilir. Eğer yüksek maaş alıyorlarsa ve kıdem tazminatları biriktiyse yeni yılı beklemek avantajlı olacaktır. Çünkü yeni yılda hem asgari ücretteki artış hem de kıdem tazminatı tavanındaki artış onlara ödenecek tazminat miktarını artıracaktır. Bu durumda birkaç maaş kaçırmayı göze alıp daha yüksek tazminat avantajından yararlanılabilir.

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DİLEKÇE İÇİN YIL HESABI YAPILMALI

Emeklilik dilekçesini yılbaşından önce mi sonra mı vermenin daha avantajlı olduğunun tespiti için o yıl emekli aylıklarına yapılan kümülatif zam oranı ile o yılın güncelleme katsayısının (o yılın TÜFE artış oranı+ülke büyümesinin yüzde 30'u) mukayese edilmesi gerekiyor. Emekli zamları güncelleme katsayısından fazlaysa yılbaşından önce başvurulmalı, az ise Ocak ayı beklenmeli. Ancak bekleyerek kaçırılacak emekli aylıkları mutlaka hesaba katılmalı. Bu yıl SSK ve Bağ-Kur emeklilerine önce yüzde 30, ardından yüzde 25 zam yapıldı. Toplam zam yüzde 62.5'e ulaştı.

TÜRK LİRASI (404)

Bu ay sonuna kadar dilekçe verenler bu artıştan yararlanacak. Ayrıca Ocak'ta başvurana göre 1 ay daha fazla aylık alacak. Ocak'ta başvuranlar için esas alınacak güncelleme katsayısının ise bu ay başvurandan daha yüksek olacağı öngörülüyor. Çünkü 2023 yılı TÜFE oranı yüzde 65- 68 aralığında bekleniyor. 2023 büyüme tahmini de yüzde 4.4. Bu, 2024'te başvuranların güncelleme katsayısının daha fazla olacağını ortaya koyuyor.

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emekli maaşı
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