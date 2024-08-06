FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hesaplara yatırılmaya başladı! Ağustos için toplam 6,5 milyar TL: Yaşlı ve engellik aylıkları bugün ödeniyor

Hesaplara yatırılmaya başladı! Ağustos için toplam 6,5 milyar TL: Yaşlı ve engellik aylıkları bugün ödeniyor

06.08.2024 10:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağustos ayı yaşlı ve engelli aylıkları bugün hesaplara yatırılmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan ödemelere ilişkin açıklama geldi.

Hesaplara yatırılmaya başladı! Ağustos için toplam 6,5 milyar TL: Yaşlı ve engellik aylıkları bugün ödeniyor

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 3,6 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,9 milyar lira engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını aktardı.

5765

AĞUSTOS AYI İÇİN TOPLAM 6,5 MİLYAR TL

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ağustos ayı için toplam 6,5 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz."

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
engelli aylığı Yaşlı aylığı
En Çok Okunan Haberler
Hafızalardan silinmeyecek bir kadın cinayeti daha! 24 bıçak darbesiyle katledildi, kızının feryadı yürekleri dağladı

Hafızalardan silinmeyecek bir kadın cinayeti daha! 24 bıçak darbesiyle katledildi, kızının feryadı yürekleri dağladı

Günlerce tartışılan madde sepetinde yeni liste...

Günlerce tartışılan madde sepetinde yeni liste...

Hintli Nostradamus 3. Dünya Savaşı'nı öngördü! "Başlamak üzere"

Hintli Nostradamus 3. Dünya Savaşı'nı öngördü! "Başlamak üzere"

Kenarda köşede gram altını, doları olanlar merak ediyordu! Yeni tahmin

Kenarda köşede gram altını, doları olanlar merak ediyordu! Yeni tahmin

AK Parti'den 'köklü' değişiklik! Aynı primi ödeyip farklı maaş alanlar için harekete geçiliyor: Denge iyice bozuldu

AK Parti'den 'köklü' değişiklik! Aynı primi ödeyip farklı maaş alanlar için harekete geçiliyor: Denge iyice bozuldu

Yurt dışından alışverişler için yeni düzenleme

Yurt dışından alışverişler için yeni düzenleme

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.