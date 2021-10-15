Hesaplı emeklilik mümkün! Son tarih 1 Kasım...

Pandemi döneminde çıkarılan yapılandırma yasası ile birlikte kamuya borcu olan pek çok kişi, yıllardır ödeyemedikleri borçlarından kurtuldu. Eksik prim nedeniyle emekli olamayanlar da yapılandırmadan faydalanarak dondurulan primlerini ihya etti. Sizler de bu yolla emekliliğinize kavuşabilirsiniz. 1 Kasım’da sona erecek olan başvurunun diğer detayları şöyle…
Borç yapılandırması başvuru süreçleri tamamlandı; ancak Bağ-Kur’lular için dondurulan primleri ihya etme şanslar devam ediyor. 1 Kasım’a kadar başvurular alınırken yapılandırma ile eksik primlerinizi ödeyip emekli olabilirsiniz. Normalde dondurulan hizmet süreleri, güncel değeri üzerinden ödenerek kazanılabilir. Ancak ihya ile birlikte borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınıyor ve enflasyon fark ile güncelleme yapılıyor. Bu da hesaplı bir şekilde emekli olabilmenizi sağlıyor.
1 Kasım’a kadar yapılandırmaya başvurarak dondurulan primlerini ihya etmek isteyen emekli adaylarının yine son başvuru tarihi olan 1 Kasım’a kadar ya ödemenin tamamını ya da ilk taksitini yapmak zorunda. Eğer şartları sağlayıp ödemeyi de gerçekleştirdiyseniz, emekli aylığı 7 gün içinde bağlanıyor.
Hükümet, 3 kamu bankasıyla da anlaştı. Eğer ki ödeme güçlüğü çekiyorsanız, SGK’dan “emekli olabilir” yazısı aldıktan sonra Halkbank, Ziraat Bankası veya Vakıfbank’a başvuru yaparak, kredi çekebilirsiniz. Ödemeler ise emekli aylığınızdan kesiliyor.
Yapılandırma yasasından yararlanarak emekli olmak isteyenler, için elbette şart konulmuştur. Buna göre daha önce prim tutarı yatırılmadığı için hizmet süresi dondurulan Bağ-Kur’lular bu süreleri yeniden hizmet süresine ekletmek için başvurabilecek. Dondurulan günlerin tamamı yeni kullanılabilecek. Böylece yaşı dolduran emekli, primlerini de ödeyerek emekliliğine kavuşmuş olacak.
İhya borçları için başvurular iki şekilde alınıyor. Birincisi e-Devlet üzerinden gerçekleştirilirken, diğeri de bağlı bulunduğunuz Sigorta Güvenlik İl Müdürlüğü/ Sosyal Güvenlik Merkezleri’nden gerçekleştiriliyor.
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