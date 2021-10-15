Hesaplı emeklilik mümkün! Son tarih 1 Kasım...

Pandemi döneminde çıkarılan yapılandırma yasası ile birlikte kamuya borcu olan pek çok kişi, yıllardır ödeyemedikleri borçlarından kurtuldu. Eksik prim nedeniyle emekli olamayanlar da yapılandırmadan faydalanarak dondurulan primlerini ihya etti. Sizler de bu yolla emekliliğinize kavuşabilirsiniz. 1 Kasım’da sona erecek olan başvurunun diğer detayları şöyle…

YAPILANDIRMA İLE EMEKLİ OLMAK İÇİN SON TARİH 1 KASIM

Borç yapılandırması başvuru süreçleri tamamlandı; ancak Bağ-Kur’lular için dondurulan primleri ihya etme şanslar devam ediyor. 1 Kasım’a kadar başvurular alınırken yapılandırma ile eksik primlerinizi ödeyip emekli olabilirsiniz. Normalde dondurulan hizmet süreleri, güncel değeri üzerinden ödenerek kazanılabilir. Ancak ihya ile birlikte borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınıyor ve enflasyon fark ile güncelleme yapılıyor. Bu da hesaplı bir şekilde emekli olabilmenizi sağlıyor.

İHYA ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

1 Kasım’a kadar yapılandırmaya başvurarak dondurulan primlerini ihya etmek isteyen emekli adaylarının yine son başvuru tarihi olan 1 Kasım’a kadar ya ödemenin tamamını ya da ilk taksitini yapmak zorunda. Eğer şartları sağlayıp ödemeyi de gerçekleştirdiyseniz, emekli aylığı 7 gün içinde bağlanıyor.

BANKALARDAN KREDİ İMKANI DA MEVCUT

Hükümet, 3 kamu bankasıyla da anlaştı. Eğer ki ödeme güçlüğü çekiyorsanız, SGK’dan “emekli olabilir” yazısı aldıktan sonra Halkbank, Ziraat Bankası veya Vakıfbank’a başvuru yaparak, kredi çekebilirsiniz. Ödemeler ise emekli aylığınızdan kesiliyor.

YAPILANDIRMA İLE EMEKLİLİKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Yapılandırma yasasından yararlanarak emekli olmak isteyenler, için elbette şart konulmuştur. Buna göre daha önce prim tutarı yatırılmadığı için hizmet süresi dondurulan Bağ-Kur’lular bu süreleri yeniden hizmet süresine ekletmek için başvurabilecek. Dondurulan günlerin tamamı yeni kullanılabilecek. Böylece yaşı dolduran emekli, primlerini de ödeyerek emekliliğine kavuşmuş olacak.

YAPILANDIRMA İLE EMEKLİ OLMAK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İhya borçları için başvurular iki şekilde alınıyor. Birincisi e-Devlet üzerinden gerçekleştirilirken, diğeri de bağlı bulunduğunuz Sigorta Güvenlik İl Müdürlüğü/ Sosyal Güvenlik Merkezleri’nden gerçekleştiriliyor.



