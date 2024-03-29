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HGS alt limit ücretlerine zam geldi! Araç sürücüleri dikkat: 3 Nisan'dan itibaren geçerli olacak

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.03.2024 17:41
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Hızlı Geçiş Sistemi'nde alt limit fiyatına zam geldi. 100 TL olarak uygulanan alt limit fiyatı 175 TL olarak uygulanacak. Özel bir bankanın müşterilerine gönderdiği mesajda uygulamanın 3 Nisan'dan itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

HGS alt limit ücretlerine zam geldi! Araç sürücüleri dikkat: 3 Nisan'dan itibaren geçerli olacak

Araçların otoyollar ve köprülerden geçmek için kullandığı Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) zam geldi. Özel bir bankanın gönderdiği mesajda alt limitin yeni zamla 100 TL'den 175 TL'ye çıktığı aktarıldı. Söz konusu zammın ise 3 Nisan'dan itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

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İŞTE O MESAJ

Özel bir bankadan müşterilere gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Müşterimiz, 1. sınıf HGS ürün/ürünlerinizle gerçekleştireceğiniz otoyol ve köprü geçişlerinizde bakiye yetersizliği yaşamamanız için alt limit ve otomatik yükleme tutarınızın 175 TL altında olması durumunda 03.04.2024 tarihinde 175 TL olarak güncellenecektir."


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HGS Zam
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