HGS nasıl alınır? Otoyol ve köprülerde yeni dönem! OGS'den HGS'ye geçiş nasıl olacak?

OGS dönemi 31 Mart 2022 tarihinde sona ermiş olacak. HGS geçiş işlemlerinin tamamlanmasına 2 gün kala, yeni dönemde nasıl HGS alınacağı merak konusu oldu. Böylece otoyol ve köprülerde yeni dönem başlayacak. Peki HGS etiketini ücretsiz almak için ne yapmalı? İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklama...

HGS NASIL ALINIR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından otoyol ve köprülerde OGS döneminin 31 Mart’ta sona erdiğine dikkati çekildi. Kurum ayrıca HGS geçiş işlemlerinin tamamlanmasına 2 gün kaldığı konusunda vatandaşları uyardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’de Otomatik Geçiş (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi bulunduğu hatırlatıldı. Kimi zaman bu durumun gişelerde karışıklığa sebep olduğu vurgulanan açıklamada, iş yükünün azaltılması ve verimliliğin arttırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına 31 Mart’tan itibaren OGS sisteminin kaldırılacağı ifade edildi.

HGS ETİKETİNİ ÜCRETSİZ ALMA YÖNTEMİ

Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcıların otoyol geçişlerini kolaylıkla yapabileceğini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, OGS kullanan vatandaşların HGS etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımlar da şu şekilde sıralandı:

“OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacaktır. İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılması gerekmektedir. Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecektir. OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecektir. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise ilgilinin banka hesabına ya da kredi kartına iade edilecektir.

OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabında ya da kredi kartlarına iade edilecek. İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına ya da kredi kartlarına yapılacaktır. OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek bulunmayacaktır. 31 Mart'a kadar kapatılmış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecektir.”

