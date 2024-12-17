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HGS'yi çökertip herkes küfürlü mesaj yollamışlardı! Saldırganlar yakalandı: Şaka için yapmışlar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.12.2024 13:01
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Geçtiğimiz günlerde milyonlarca kullanıcısı olan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) bazı kişiler tarafından çökertilip küfürlü mesajlar gönderilmişti. Bununla da yetinmeyen siber saldırganlar 25 bin dolar karşılığında kişisel verileri paylaşmakla tehdit etmişlerdi. Saldırganların biri Mersin'de biri Denizli'de yakalandı. Şüphelilerden birinin 'şaka' amacıyla yaptığını söylemesi duyanları şaşırtırken, iki kişiden biri tutuklandı biri ise serbest bırakıldı.

HGS'yi çökertip herkes küfürlü mesaj yollamışlardı! Saldırganlar yakalandı: Şaka için yapmışlar

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanıcılarına küfürlü bildirimler göndererek şantaj yapan siber saldırganların biri Denizli’de diğeri ise Mersin’de jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin yaptığı görüşmede siber saldırıyı şaka amacıyla yaptığını söylemesi dikkat çekti.

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KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

PTT’nin HGS mobil uygulamasına gerçekleştirdikleri siber saldırı sonrası kullanıcılara küfürlü bildirimler gönderen, ardından şantaj yoluyla para talep eden şüphelilere jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Siber saldırıların ardından harekete geçen emniyet güçleri şüpheli şahısların ilk olarak kimlik ve ikamet adreslerini belirledi.

İKİSİ DE YAKALANDI

Siber saldırganlardan birinin Denizli’de, diğerinin ise Mersin’de yaşadığı tespit edildi. Operasyon Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin desteğiyle gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda Jandarma ekipleri Klew mahlaslı Burak K.’yi Denizli’de, Hades lakaplı Veli B.’yi ise Mersin’de kıskıvrak yakaladı.

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'ŞAKA' OLSUN DİYE YAPMIŞLAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Veli B. tutuklanırken, Burak K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Burak K.’nin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği bir görüşmede şaka amacıyla siber saldırıyı gerçekleştirdiğini söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

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DETAYLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jandarma Genel Komutanlığı, “Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; MİT ve BTK/USOM işbirliği ile Denizli ve Mersin İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Hızlı Geçiş Sistemine (HGS) yönelik siber saldırı iddialarına ilişkin ‘Bilişim Sistemlerine Yetkisiz Erişim ile Milli ve Dini Değerlere Hakaret’ suçlarını işlediği değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden biri çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı” ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı HGS Küfür saldırgan
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