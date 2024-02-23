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Hibe ve kredi kararı... İstanbul'da kentsel dönüşüme destek kararları açıklandı, detaylar belli oldu...

23.02.2024 00:37 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarına destek için yeni kararlar açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek.

Hibe ve kredi kararı... İstanbul'da kentsel dönüşüme destek kararları açıklandı, detaylar belli oldu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek. İş yerleri için ise 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği verilecek.

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KREDİLERİN VADESİ 10 YIL OLACAK

Kredilerin vadesi 10 yıl olacak. İlk 12 taksite ise faiz uygulanmayacak. İnşaat yapımı için verilecek hibe haricinde kiracılara da bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği verilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de kararı böyle duyurdu:

"İstanbul'un kentsel dönüşümü için başlattığımız "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında vereceğimiz destek paketi yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda;

  • 700 bin TL hibe,

  • 700 bin TL kredi,

  • 100 bin TL tahliye desteği olmak üzere toplam 1,5 milyon TL destek ile İstanbul’un kentsel dönüşümünü hızlandıracağız.

Bizlere her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. İstanbul'umuza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun."
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kentsel dönüşüm karar
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