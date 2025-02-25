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Hiç hesapta yokken hesabına 1 milyon 152 bin TL geldi! Evde otururken fark etti, bankadan çekip...

25.02.2025 16:13
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir kişi, hesabına yanlışlıkla yatırılan parayı sahibine ulaştırdı. Akşam saatlerinde evde otururken hesabına yüklü miktarda para yatırıldığını fark ettiğini söyleyen Abdurrahman Dağlı, hesabında 1 milyon 152 bin TL gördü. Bir kuyumcudan hesabına paranın gönderildiğini öğrenen Dağlı, parayı teslim etti.

Hiç hesapta yokken hesabına 1 milyon 152 bin TL geldi! Evde otururken fark etti, bankadan çekip...

Aksaraylı çiftçi yanlışlıkla hesabına yatırılan 1 milyon 152 bin lirayı sahibine teslim etti! Aksaray'daki Güneşli köyünde yaşayan Abdurrahman Dağlı, hesabına 1 milyon 152 bin liranın kendisinde kayıtlı olmayan bir hesaptan gönderildiğini fark etti.

AA-20250225-37163546-37163543-AKSARAYLI_CIFTCI_YANLISLIKLA_HESABINA_YATIRILAN_1_MILYON_152_BIN_LIRAYI_SAHIBINE_TESLIM_ETTI

İLK OLARAK BANKAYI ARADI

Önce telefonla bankayı arayan Dağlı, ardından da gittiği bankanın şubesinde müşteri temsilcisiyle görüşüp, durumu bildirdi.

Eskil ilçesinde bir kuyumcudan hesabına paranın gönderildiğini öğrenen Dağlı, iş yerine giderek durumu açıkladı ve parayı teslim etti.

Dağlı AA muhabirine, akşam saatlerinde evde otururken hesabına yüklü miktarda para yatırıldığını fark ettiğini söyledi.

AA-20250225-37163546-37163545-AKSARAYLI_CIFTCI_YANLISLIKLA_HESABINA_YATIRILAN_1_MILYON_152_BIN_LIRAYI_SAHIBINE_TESLIM_ETTI

"KUYUMCUYA TESLİM ETTİM"

Böyle bir alacağı olmadığını anlatan Dağlı, "Araştırmalarımın sonucunda bir kuyumcudan hesabıma yanlışlıkla gönderildiğini tespit ettim. Bankadan parayı çekerek, kuyumcuya teslim ettim." dedi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Aksaray banka para hesap
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