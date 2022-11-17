FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hiçbir masrafı yok! Kilosu 80 liradan satılıyor

Hiçbir masrafı yok! Kilosu 80 liradan satılıyor

17.11.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in yüksek kesimlerinde kuraklığa dayanıklı gelir getirici ürün olarak yetiştirilmeye başlanan Akdeniz kestanesinin üretiminin yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı. Kestanenin küresel iklim değişikliği de göz önüne alınarak kuraklığa dayanıklı gelir getirici ürün olarak yaygınlaştırılması hedefleniyor. Hiçbir masrafı olmayan kestanenin kilosu 80 liradan satılıyor.

Hiçbir masrafı yok! Kilosu 80 liradan satılıyor

Küresel iklim değişikliği son yıllarda tarımda kuraklığa dayanıklı alternatif ürünleri öne çıkarıyor. Üreticiler az yağış alan bölgelerde suya daha az ihtiyaç duyan, kuraklığa dayanıklı ve daha iyi gelir sağlayacak ürünlere yöneliyor. Akdeniz'in yüksek kesimlerinde Toros Dağları'nın eteklerinde yıllar önce bu amaçla yetiştirilmeye başlanan Akdeniz kestanesinin üretiminin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla tarım ve orman müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

AW761065_01

İlçeye bağlı yayla köylerinden Sarıkaya'da 2013 yılında kurulan örnek Akdeniz kestanesi bahçesinde incelemelerde bulunulurken, üretimin yaygınlaştırılması, daha fazla ekonomik gelir sağlaması amacıyla üreticilere artık teknik destek de verilecek.

AW761065_02

"DÜNYADA KÜRESEL BİR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VAR VE SU ÇOK ÖNEMLİ"

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, kestanenin üretim alanlarını arttırarak hem ekonomiye katkı sağlamak, hem de üreticilerin gelirine destek olmayı amaçladıklarını söyledi.
Yıldız, "Kestane çok fazla suyu sevmiyor, rutubetli ortamı sevmiyor. O yüzden bizim yayla bölgelerimizde bin rakım üzeri ve rutubetin az olduğu bölgelerde, 3 yaşına kadar sulama istiyor ama 3 yaşından sonra su da istemiyor. Malum dünyada küresel bir iklim değişikliği var ve su çok önemli. Bu bölgede sulama imkanımız kısıtlı olduğu için yaylalarımızda kestanenin üretim alanlarını arttırarak hem ekonomiye katkı sağlamak, hem de üreticilerimizin gelirine bir destek olmak amacıyla kestanenin saha çalışmalarına yardımcı olup projeler yaparak üretim alanlarının genişletilmesini istiyoruz" dedi.

AW761065_07

"SEZONDA FİYATI 70 İLA 80 LİRA ARASINDA"

2013 yılında atıl arazisine kestane bahçesi kuran üretici Nihat Teke de, kestanenin oldukça masrafsız bir ürün olduğuna dikkat çekerek, "İçindeki otları biçiyoruz, budamasını yapıyoruz. Başka hiçbir masrafı yok, sezonda da fiyatı 70 ila 80 lira arasında. Bu yılda çok şükür" diye konuştu.

AW761065_08

Kestane üretiminin yaygınlaşmasına öncülük eden üreticilerden Zeki Muti ise "Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle beraber bu kestanelerimiz Erdemlimize ve köylerimizin ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak. Üretimini ve dikimini çoğaltacağız" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altında rüzgar terse döndü! Rekordan sonra...Altında rüzgar terse döndü! Rekordan sonra...
EYT’de kafa karıştıran ‘SGK’ detayı! EYT’de kafa karıştıran ‘SGK’ detayı!
ÖTV matrah güncellemesi öncesi sıfır otomobile çifte zamÖTV matrah güncellemesi öncesi sıfır otomobile çifte zam
Anahtar Kelimeler:
kestane Mersin

En Çok Okunan Haberler

Hain saldırıyı onlar planlamış! İşte o teröristlerin fotoğrafları

Hain saldırıyı onlar planlamış! İşte o teröristlerin fotoğrafları

Benzin ve motorin indirimi peş peşe geldi!

Benzin ve motorin indirimi peş peşe geldi!

Yer İstanbul! Böyle intikam planı görülmedi, aile kabusu yaşıyor: 4-5 aydır...

Yer İstanbul! Böyle intikam planı görülmedi, aile kabusu yaşıyor: 4-5 aydır...

Otomobil ekspertiz raporlarının fiyatları adeta uçtu! ‘En ucuzu bin lira diyebiliriz…’

Otomobil ekspertiz raporlarının fiyatları adeta uçtu! ‘En ucuzu bin lira diyebiliriz…’

Aynı ev 6 ila 45 bin TL arasında değişiyor! Asgari ücrete zam gelmeden kiralara zam geldi

Aynı ev 6 ila 45 bin TL arasında değişiyor! Asgari ücrete zam gelmeden kiralara zam geldi

Dünyaca ünlü bankadan yüzde 60 zam tahmini

Dünyaca ünlü bankadan yüzde 60 zam tahmini

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

Sakın geçiştirmeyin: Mide kanserinin habercisi

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.